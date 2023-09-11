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Военное обозрение

Самолет Су-30МК2V ВВС Венесуэлы в защищающем от внешнего воздействия ангаре попал в кадр

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликована фотография, на которой можно увидеть расположенный на одном из военных аэродромов Венесуэлы самолет Cу-30МК2V, укрытый в специальном ангаре, способном обеспечить для машины защиту от внешнего воздействия, например от атаки беспилотника.

Несмотря на плачевное состояние экономики Венесуэлы, где, согласно сообщениям в СМИ, существуют трудности с обеспечением населения некоторыми базовыми средствами гигиены, например туалетной бумагой, Минобороны этой страны оказалось в состоянии профинансировать постройку защитных сооружений для обеспечения безопасности дислоцирующихся на военных аэродромах самолетов.

России следовало бы перенимать некоторый опыт других стран, касающийся на первый взгляд мелких, однако важных аспектов. Возведение защитных ангаров способно обезопасить расположенную на военных аэродромах дорогостоящую и редкую технику от потенциальных атак противника, что крайне немаловажно в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Существование подобных угроз ярко продемонстрировали атаки на военные аэродромы в Крыму, Энгельсе и Пскове.

Напомним, 28 июля 2006 года был заключен контракт на сумму в 1,6 миллиардов долларов, по условиям которого вооруженным силам Венесуэлы были поставлены 24 самолета Cу-30МК2V, а также вооружения, запасные части, двигатели. В условия контракта также включалось оказание технической помощи, обучение персонала и организацию сервисного обслуживания на территории этой страны.

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Венесуэла
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Су-30
Су-30МК
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