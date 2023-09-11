Начальник Генштаба армии Британии: Когда я узнал о подбитом танке Challenger, я как будто сам находился в том танке

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Британские журналисты попросили начальника генерального штаба Соединённого королевства генерала Патрика Сандерса прокомментировать ситуацию с потерей первых танков Challenger в ходе украинского конфликта. Напомним, что ВСУ потеряли как минимум два британских «Челленджера» - на Запорожском направлении, куда натовские генералы «настоятельно рекомендовали» киевскому режиму бросить всё то, что имеется в его распоряжении для «прорыва российской обороны».
По словам Патрика Сандерса, «Челленджер» - «передовой танк современности»:
Далее британский генерал заявил, что, когда он узнал об уничтожении танка «Челленджер», у него возникло «эмоциональное потрясение».
Сандерс:
Напомним, что Украина изначально вообще не признавала потери танков Challenger, потом была вынуждена признать потерю одного – причём уже после того, как это сделал официальный Лондон.
Кстати, новый министр обороны Британии заявил, что королевство не собирается восполнять потери ВСУ в танках «Челленджер», давая понять, что танки могут пригодиться и самим.