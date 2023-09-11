Начальник Генштаба армии Британии: Когда я узнал о подбитом танке Challenger, я как будто сам находился в том танке

Источник изображения: topwar.ru

Британские журналисты попросили начальника генерального штаба Соединённого королевства генерала Патрика Сандерса прокомментировать ситуацию с потерей первых танков Challenger в ходе украинского конфликта. Напомним, что ВСУ потеряли как минимум два британских «Челленджера» - на Запорожском направлении, куда натовские генералы «настоятельно рекомендовали» киевскому режиму бросить всё то, что имеется в его распоряжении для «прорыва российской обороны».

По словам Патрика Сандерса, «Челленджер» - «передовой танк современности»:

Безусловно, он самый защищённый, в плане обеспечения защиты экипажа. И вот вы все видите – танк Challenger был подбит, но экипажу же удалось выбраться.

Далее британский генерал заявил, что, когда он узнал об уничтожении танка «Челленджер», у него возникло «эмоциональное потрясение».

Сандерс:

Я как будто сам был в том танке. Вы понимаете, у нас глубокая привязанность к технике, которая есть у нас в арсенале. Конечно, это вызывает эмоциональный отклик, но нужно же понимать, что на войне всякое бывает.

Напомним, что Украина изначально вообще не признавала потери танков Challenger, потом была вынуждена признать потерю одного – причём уже после того, как это сделал официальный Лондон.

Кстати, новый министр обороны Британии заявил, что королевство не собирается восполнять потери ВСУ в танках «Челленджер», давая понять, что танки могут пригодиться и самим.