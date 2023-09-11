Спущена на воду северокорейская ракетная подводная лодка

В КНДР официально сообщено, что 6 сентября 2023 года на северокорейском судостроительном предприятии в Пондэ (Синпо) состоялась церемония спуска на воду длительно строившейся там северокорейской неатомной ракетной подводной лодки, получившей название "Герой Ким Гун Ок" (бортовой номер "841"). На церемонии, прошедшей в необычном для КНДР открытом режиме, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Корабль официально назван "первой подводной лодкой с ядерными наступательными вооружениями".

Спуск на воду в КНДР на судостроительном предприятии в Пондэ (Синпо) северокорейской неатомной ракетной подводной лодки "Герой Ким Гун Ок" (бортовой номер "841"), 06.09.2023 (с) ЦТАК

Конструктивно лодка, видимо выполнена на основе ранее строившихся в КНДР на том же предприятии аналогов китайских дизель-электрических торпедных подводных лодок проекта 033 (лицензионный советский проект 633), и неясно, была ли лодка построена "с нуля" или перестроена из торпедной лодки. Северокорейская лодка сохраняет двухвальную схему лодки проекта 633, но оснащена встроенным большим массивным ракетным отсеком с десятью ракетными шахтами - четырьмя более крупными (предположительно, для баллистических ракет типа "Пуккыксон") и шестью меньшими (возможно, для более легких баллистических ракет нового типа). Носовая часть подводной лодки полностью переконструирована и имеет обтекаемые обводы. Количество 533-мм торпедных аппаратов, предположительно, сокращено до двух. Вероятно, лодка имеет дизель-электрическую энергетическую установку, хотя не исключено и применение также воздухонезависимой энергетической установки.

Лодка получила название в честь Героя КНДР Ким Гун Ока - главного персонажа северокорейской военно-морской мифологии, который в чине капитан-лейтенанта командовал отрядом из четырех торпедных катеров типа Г-5 ВМС Корейской народной армии, по официальной версии атаковавшим 2 июля 1950 года у Чумунджина американский тяжелый крейсер Baltimore и якобы потопившим его (реально атаке подверглись американский крейсер ПВО Juneau и британские легкий крейсер Jamaica и шлюп Black Swan, без потерь со своей стороны потопившие три северокорейских торпедных катера из четырех).

Данная северокорейская ракетная подводная лодка наблюдалась как строящаяся на предприятии в Пондэ (Синпо) длительное время и имела западное обозначение Sinpo-C. Ранее в КНДР на том же предприятии была построена опытовая дизель-электрическая подводная лодка меньших размеров, известная как 8.24 Yongung, или "Подлодка-герой 8.24" (западное обозначение Sinpo-B, или класс Gorae), и имеющая только одну шахту для запуска баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

Первый запуск (видимо, неудачный) первой северокорейской полуэкспериментальной БРПЛ "Пуккыксон-1" (американское обозначение KN-11, корейское название означает "Полярная звезда", что, видимо, является отсылкой к американским БРЛЛ Polaris) был произведен с погружного стенда 21 декабря 2014 года, ее первый подтвержденно успешный пуск с погружного стенда состоялся 23 января 2015 года, а второй успешный - 23 апреля 2016 года. Первый полностью успешный запуск "Пуккыксон-1" с подводной лодки, ныне именуемой 8.24 Yongung, был произведен 24 августа 2016 года, ракета пролетела около 500 км (видимо, нынешний номер "8.24" этой лодки и дан в ознаменование пуска 24 августа 2016 года). Максимальная дальность "Пуккыксон-1" оценивается в 1250 км, ракета оценочно имеет длину 9,7 м и диаметр 1,5 м.

Первое и пока единственное известное испытание более крупной БРПЛ "Пуккыксон-3" (KN-26) было произведено с той же подводной лодки 8.24 Yongung 2 октября 2019 года. Ракета по "высотной" траектории пролетела 450 км, достигнув наибольшей высоты 910 км, что дает оценочную дальность полета по "нормальной" баллистической траектории около 2100 км. Ракета "Пуккыксон-3" оценочно имеет длину 10,6 м и диаметр 1,8 м. Предположительно, аналогом ракеты "Пуккыксон-3" является ракета наземного базирования с почти такими же характеристиками "Пуккыксон-2" (KN-15), испытывавшаяся с начала 2017 года и использующая подвижную пусковую установку на гусеничном шасси.

На военном параде в Пхеньяне 10 октября 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии Кореи была впервые показана БРПЛ "Пуккыксон-4А", которая была провезена на колесном транспортере. Проводились ли ее запуски неизвестно. Оценочно, эта ракета имеет несколько меньшую длину, чем "Пуккыксон-3", при том же диаметре 1,8 м.

Одновременно, в КНДР была разработана БРПЛ меньших размеров, первый известный запуск которой был произведен с подводной лодки 8.24 Yongung 19 октября 2021 года, при этом ракета пролетела над Японским морем около 600 км по низкой траектории. Данная ракета имеет гораздо меньшие размеры, чем ранее испытывавшиеся северокорейские твердотопливные БРПЛ "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3", и по своему облику и размерам близка к ранее неоднократно испытывавшимся и демонстрировавшимся северокорейским "искандероподобным" твердотопливным баллистическим оперативно-тактическим ракетам и ракетам меньшей дальности наземного базирования. Предположительно, данная новая БРПЛ была впервые продемонстрирована на открытой 11 октября в Пхеньяне Выставке развития государственной обороны "Самооборона - 2021". 25 сентября 2022 года эта же ракета, видимо, была запущена с подводной пусковой установки, размещенной во внутреннем водоёме (водохранилище).

В сообщении агентства ЦТАК говорится:

Пхеньян, 8 сентября. /ЦТАК/- На славном пути открытия новой эпохи великой процветающей державы, когда создается под выдающимся руководством всепобеждающей ТПК оборонное могущество мирового уровня, небывалое ранее в истории государственного строительства нашей Республики, появилась в свет новая мощная субстанция, демонстрирующая на весь мир стремительное развитие чучхейских ВМС.Героический рабочий класс, ученые и техники ВПК, безгранично преданные революционному делу нашей партии, построили новую подлодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями нашего образца и преподнесли в дар Родине-матери, встречающей 75-летие своего основания.

При участии Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки, которая объявляет рождением первой подлодки с ядерными наступательными вооружениями об открытии новой фазы укрепления ВМС КНДР и ярче демонстрирует незыблемую волю нашей партии и правительства к более качественному, количественному и скачкообразному расширению и укреплению государственных ядерных сдерживающих сил для обеспечения мира и безопасности в регионе и на планете. В церемонии приняли участие руководящие кадры партии, правительства и силовых ведомств, в том числе маршал Ли Бён Чхор, маршал Пак Чон Чхон, премьер-министр Ким Док Хун и адмирал флота Ким Мён Сик.

Церемония прошла торжественно в обстановке кипучего восторга и волнения командиров и моряков Восточноморского флота ВМС, рабочих, ученых и техников Пондэской судостроительной верфи.На месте церемонии спуска на воду царило чувство безграничной благодарности и восхваления ТПК - великой партии-матери, которая направила грандиозное развитие самостоятельной оборонной промышленности и революционной промышленности к дальнейшему наращиванию и укреплению ядерных вооруженных сил, будучи нашим государственным статусом, государственной субстанцией и абсолютной силой Республики, к надежному упрочению необратимого статуса государства, и тем осуществила вековое заветное желание нации.

Как только уважаемый товарищ Ким Чен Ын прибыл на место церемонии, все участники бурным ликованием приветствовали стального полководца, выдающегося руководителя народа, который с оказывающей большое влияние на весь мир безмерной смелостью и дерзостью, с пламенной любовью и доверием к народу, бессонной самоотверженностью для строительства богатого государства и могучей армии открывает широкий простор к великой победе и процветанию.Под торжественную музыку гимна КНДР почетный караул ВМС КНА медленно подняли сине-красный флаг Республики, который проникнут благородным духом военнослужащих ВМС, защищающих в течение 70 с лишним лет бесконечно обширное море Родины, и прославляется как символ вечного достоинства и непобедимости Кореи.Затем маршал Ли Бён Чхор зачитал письменный приказ Центрального Военного Комитета ТПК о передаче ВМС КНА подлодки с тактическими ядерными наступательными вооружениями.

По приказу Центрального Военного Комитета ТПК первая подлодка с тактическими ядерными наступательными вооружениями № 841 передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА и получила наименование "Герой Ким Гун Ок".Товарищ Ким Чен Ын вручил документ о передаче новой подлодки начальнику соответствующего подводного дивизиона при Восточноморском флоте ВМС.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил со знаменательной речью в честь церемонии спуска на воду.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что спускаемая сегодня на воду подлодка № 841 "Герой Ким Гун Ок" как один из ядровых подводных наступательных средств наших ВМС будет выполнять свою боевую миссию. И высоко оценил, что эта подлодка является первым чадом великого дела строительства передовой морской державы, рожденным благородным идеалом и беспримерной созидательной борьбой ТПК и ее солдат революционной промышленности.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что ЦК партии решил дальнейший скачок нашей корабельной промышленности для реальной гарантии нового периода расцвета укрепления ВМС и что возрождение корабельной промышленности является важнейшей задачей, которую нужно непременно выполнить и нельзя отложить. И осветил тактико-стратегический замысел продолжать непрерывную модернизацию подводных и надводных боевых сил, ядерное вооружение наших ВМС.

Когда уважаемый товарищ Ким Чен Ын закончил поздравительную речь, все участники с пламенным энтузиазмом верности подняли возгласы "Мансе!", что потрясло место спуска на воду.

Ученые, техники и рабочий коллектив Пондэского завода по строительству подлодки выразили безграничную благодарность товарищу Ким Чен Ыну, который, ярко освещая направление развития промышленности строительства подлодки нашего образца и пути разработки новейшей подлодки, открывает период бурного расцвета в укреплении ВМС.

Товарищ Ким Чен Ын на память спуска на воду подлодки сфотографировался с кадрами партии и правительства, главными командирами ВМС, ответственными руководящими работниками завода по строительству подлодки, что навеки войдет в историю.

Маршал Ли Бён Чхор, получив от директора завода рапорт о завершении подготовки к спуску на воду подлодки, отдал приказ о спуске на воду подлодки.

Когда дан сигнал о спуске на воду подлодки, разносились по ветру конфетти и поднимались на небо воздушные шары, отразившие радость и восторг всех участников, встретивших исторический момент, имеющий многозначительное значение в укреплении ВМС, в обстановке чего новая подлодка спустилась на воду.

Товарищ Ким Чен Ын повторно оценил, что неиссякаемая сила и энтузиазм преданности и патриотизма рабочих ВПК, которые чистой совестью, долгом и самоотверженной практикой поддерживают революционную политику оборонного строительства, дали возможность еще раз продемонстрировать величественный вид нашего государства в преддверии 75-летия основания Республики. И выразил уверенность, что руководящие работники и рабочие этого завода будут непрерывно прославлять высокую славу подлинного патриота, вносящего вклад в развитие корабельной промышленности нового века, и бойца первого ряда, защищающего арсенал для защиты территориальных вод.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 7 сентября осмотрел подлодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями "Герой Ким Гун Ок", находящуюся в подготовке к выходу в море для испытания.

На пристани, где идет подготовка к выходу в море, Восточноморской флот ВМС КНА, получивший подлодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, провел церемонию встречи Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики.

Товарищ Ким Чен Ын обошел почетное воинское знамя и почетный караул Восточноморского флота ВМС КНА.

Товарища Ким Чен Ына с чувством уважения встретили на месте командующий ВМС КНА адмирал Ким Мен Сик, политкомиссар ВМС вице-адмирал Ким Чхан Гук, командиры Восточноморского и Западноморского флотов ВМС КНА, военный и политический комсостав подводного дивизиона.

Товарищ Ким Чен Ын осмотрел подлодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями "Герой Ким Гун Ок".

Товарищ Ким Чен Ын ознакомился с системой вооружений подлодки и ее оперативных возможностей под водой.

Он сказал, что ядерное вооружение ВМС является возложенной временем актуальной задачей, решение которой не терпит дальнейшего отлагательства и задерживания, и ключевым в строительстве революционных вооруженных сил требованием. И отметил, что следует придавать мощный импульс работе по передаче ВМС подводных и надводных кораблей с тактическими ядерными вооружениями, чтобы наши ВМС удовлетворительно исполняли свои стратегические задания.

Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что командиры и моряки подлодки, получившей имя героя Ким Гун Ока - командира-героя первого поколения ВМС Республики, будут надежно наследовать великий дух моряков предыдущего поколения и стать образцом ВМС, примером всей армии и в идейно-политической, духовно-моральной подготовке, и в усовершенствовании подготовки к революционной войне, а также непрерывно создавать в авангарде новые легенды героических ВМС.

Товарищ Ким Чен Ын сфотографировался на память со всеми моряками подлодки на фоне подлодки "Герой Ким Гун Ок".

Все командиры и моряки подлодки "Герой Ким Гун Ок" дали твердую клятву прославлять удаль как самоотверженный страж моря и тяжелый кулак ВМС, считая жизненной артерией бесконечную любовь и доверие великого Полководца, который уготовил непобедимый меч-кладенец, позволяющий уверенно взять верх в борьбе с любым сильным противником, лично поднялся на подлодку, пожелал безопасного мореплавания и боевых подвигов, осветил всепобеждающий маршрут.

Церемония спуска на воду подлодки с тактическими ядерными наступательными вооружениями, проведенная в преддверии 75-летия основания КНДР, послужит историческим событием, особо запечатлевающимся в истории укрепления и развития чучхейских ВМС и строительства государственных ядерных вооруженных сил в великую эпоху Ким Чен Ына. Также эта церемония будет ярко сиять в летописи Родины как знаменательный момент, объявивший о торжественном старте навстречу грандиозной цели строительства передовой морской державы.

Спуск на воду в КНДР на судостроительном предприятии в Пондэ (Синпо) северокорейской неатомной ракетной подводной лодки "Герой Ким Гун Ок" (бортовой номер "841"), 06.09.2023 (с) ЦТАК

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