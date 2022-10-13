В КНДР осуществлен запуск баллистической ракеты с подводной пусковой установки во внутреннем водоёме

Согласно опубликованным заявлениям северокорейского официального информационного агентства ЦТАК и распространенным им фотоматериалам, 25 сентября 2022 года в КНДР был впервые в мире произведен запуск баллистической ракеты с подводной пусковой установки, размещенной во внутреннем водоёме (водохранилище). За запуском (видимо, испытательным) наблюдал лидер КНДР товарищ Ким Чен Ын.

Запуск северокорейской баллистической ракеты с подводной пусковой установки, размещенной на внутреннем водоёме (водохранилище), 25.09.2022 (с) ЦТАК

Агентство ЦТАК сообщило:

"На рассвете 25 сентября на подводной площадке для запуска в водохранилище на северо-западе нашей страны проведены учения по запуску баллистических ракет, имитированных ракеты с тактической ядерной боеголовкой.\

Цель учений заключается в том, чтобы утвердить порядок быстрого и безопасного обращения с тактическими ядерными боеголовками во время их вывоза, перевозки и применения, проверить и усовершенствовать надежность системы применения в целом, а также отработать способность к запуску баллистической ракеты на подводной площадке для запуска и проверить готовность к быстрому реагированию.

Запущенная тактическая баллистическая ракета пролетела по установленной траектории к воздушному пространству над определенной мишенью в Корейском восточном море, подтверждена надежность точного воспламенения боеголовок на установленной высоте.

Кроме того, практические учения подтвердили направление запланированного строительства подводной площадки для запуска в водохранилище".

Судя по распространенным фотографиям, запущенная из подводной пусковой установки в водохранилище ракета аналогична новой легкой северокорейской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), первый испытательный запуск которой был произведен в Японском море 19 октября 2021 года с дизель-электрической ракетной подводной лодки северокорейской постройки (именуемой 8.24 Yongung, или "Подлодка-герой 8.24", западное обозначение Sinpo-B, или класс Gorae). Эта ракета по своему облику и размерам близка к ранее неоднократно испытывавшимся и демонстрировавшимся северокорейским "искандероподобным" твердотопливным баллистическим оперативно-тактическим ракетам и ракетам меньшей дальности наземного базирования. Предположительно, данная новая БРПЛ была впервые продемонстрирована в октябре 2021 года в Пхеньяне на Выставке развития государственной обороны "Самооборона - 2021", где она была выложена на стенде вместе с более крупными северокорейскими БРПЛ "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3".

Неясно, использовалась ли теперь для запуска северокорейской ракеты шахта или какая-либо другая стационарная пусковая установка непосредственно на дне водоема или какой-либо погружающийся стенд.

Напомним, что предложения о размещении баллистических ракет на дне внутрених водоемов неоднократно выдвигались в СССР и в США с конца 1950-х годов, однако нигде не были реализованы. Так что данные действия КНДР уникальны и представляют несомненный интерес.

Применительно к размещению подобных систем на дне моря следует отметить, что Договор о морском дне 1971 года ввел полный запрет на установку и размещение на дне морей и океанов, а также в его недрах за пределами 22 км (12 морских миль) прибрежной зоны любых видов оружия массового уничтожения и всех сооружений, пусковых установок и иных устройств для хранения, испытания или применения подобного оружия. Однако КНДР не присоединялась к этому договору.

Запуск северокорейской баллистической ракеты с подводной пусковой установки, размещенной на внутреннем водоёме (водохранилище), 25.09.2022 (с) ЦТАК