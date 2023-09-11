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Полковник назвал самый мощный российский танк в зоне СВО

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Т-90 «Прорыв»
Т-90 «Прорыв».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о самом мощном танке российского образца, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, таковым является Т-90 «Прорыв».

«Мы можем похвастаться Т-90 "Прорыв", он реально крутой, особенно его "накидка". Я могу сказать, что он защищает от теплового излучения, снижает радиолокационную заметность. Сам танк способен участвовать в сетецентрических войнах. Плюс к этому у него есть динамическая защита, активная защита. Кроме того, мощный двигатель, очень хорошее бронирование», — рассказал эксперт.

Эта машина нового поколения

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Другой важной особенностью Т-90 Кнутов назвал способность применять снаряды с обедненным ураном.

«Для многих наших танков есть снаряды с обедненным ураном, который мы не хотим применять по экологическим и гуманитарным соображениям. Если противник все-таки решится на массовое применение этих снарядов, то нам не останется ничего, кроме как отвечать. Т-90 "Прорыв", если таким снарядом ответит, то те же Abrams и Challenger превратятся в груду металла», — добавил специалист.

При этом он подчеркнул, что в условиях сегодняшних военных действий танкам отводится второстепенная роль.

Благодаря дронам, высокоточным артиллерийским системам, противотанковым ракетам делать ставку на этот вид вооружения нет смысла

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

В июле 2022 года стало известно, что дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90 впервые успешно применили в ходе специальной военной операции.

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