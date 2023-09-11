Полковник назвал самый мощный российский танк в зоне СВО

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о самом мощном танке российского образца, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, таковым является Т-90 «Прорыв».
«Мы можем похвастаться Т-90 "Прорыв", он реально крутой, особенно его "накидка". Я могу сказать, что он защищает от теплового излучения, снижает радиолокационную заметность. Сам танк способен участвовать в сетецентрических войнах. Плюс к этому у него есть динамическая защита, активная защита. Кроме того, мощный двигатель, очень хорошее бронирование», — рассказал эксперт.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке
Другой важной особенностью Т-90 Кнутов назвал способность применять снаряды с обедненным ураном.
«Для многих наших танков есть снаряды с обедненным ураном, который мы не хотим применять по экологическим и гуманитарным соображениям. Если противник все-таки решится на массовое применение этих снарядов, то нам не останется ничего, кроме как отвечать. Т-90 "Прорыв", если таким снарядом ответит, то те же Abrams и Challenger превратятся в груду металла», — добавил специалист.
При этом он подчеркнул, что в условиях сегодняшних военных действий танкам отводится второстепенная роль.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке
В июле 2022 года стало известно, что дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90 впервые успешно применили в ходе специальной военной операции.