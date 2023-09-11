Названо слабое место переданных Киеву Challenger 2

Боковая проекция является слабым местом британских танков Challenger 2, которые передали Киеву. Уязвимые участки машины назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru.

«Неуязвимых танков не бывает. У каждого есть зоны, куда нужно пробивать, и об этом знают. Самая известная зона — боковая проекция. Несмотря на то что там может быть установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на этой защите и зарядом прожигают броню, происходит подрыв», — сказал он.

Леонков напомнил, что первый Challenger 2 уничтожили в зоне проведения специальной военной операции ракетой противотанкового комплекса «Корнет». По его мнению, в прошлых конфликтах с участием Challenger 2 танку никто серьезно не противостоял.

Ранее в сентябре врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России подбили второй танк Challenger 2.

В том же месяце американский журнал Military Watch писал, что противотанковому ракетному комплексу «Корнет» за свою историю удалось уничтожить все основные танки западного производства: американский Abrams, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.