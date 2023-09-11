Войти
Lenta.ru

Названо слабое место переданных Киеву Challenger 2

277
0
0
Британский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2.
Источник изображения: © Фото : Crown Copyright

Боковая проекция является слабым местом британских танков Challenger 2, которые передали Киеву. Уязвимые участки машины назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru.

«Неуязвимых танков не бывает. У каждого есть зоны, куда нужно пробивать, и об этом знают. Самая известная зона — боковая проекция. Несмотря на то что там может быть установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на этой защите и зарядом прожигают броню, происходит подрыв», — сказал он.

Леонков напомнил, что первый Challenger 2 уничтожили в зоне проведения специальной военной операции ракетой противотанкового комплекса «Корнет». По его мнению, в прошлых конфликтах с участием Challenger 2 танку никто серьезно не противостоял.

Ранее в сентябре врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России подбили второй танк Challenger 2.

В том же месяце американский журнал Military Watch писал, что противотанковому ракетному комплексу «Корнет» за свою историю удалось уничтожить все основные танки западного производства: американский Abrams, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Merkava
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.09.2023
Передачу танков Abrams Украине могут отложить из-за тяжелых потерь бронетехники
08.09.2023
В США назвали главную угрозу танкам Запада в зоне СВО
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков