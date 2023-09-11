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В США оценили точность российской артиллерии

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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Российские военные начали наносить более точные артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность российской артиллерии оценивается в публикации американского издания Business Insider (BI).

В материале ссылаются на доклад британского Королевского объединенного института оборонных исследований. «Это тревожная тенденция, поскольку со временем она, вероятно, значительно усилит российскую артиллерию», — пишут авторы доклада.

Отмечается, что российские войска стали отдавать больший приоритет нанесению точных ударов с применением малого количества снарядов. Это позволяет экономить боеприпасы и ресурс орудий. Также военные применяют беспилотники, которые позволяют артиллерии оперативно поражать выявленные цели.

В докладе подчеркивается, что Россия уделяет приоритетное внимание производству высокоточных снарядов «Краснополь», которые «широко доступны на фронте».

В августе стало известно, что в России на основе комплекса разведки «Пенициллин» и комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А» создали новую систему контрбатарейной борьбы. Разработка позволяет обнаруживать позиции артиллерии противника на расстоянии до 38 километров.

В июле в публикации журнала «Армейский сборник» писали, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Краснополь
Мста-С
Проекты
БПЛА
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