В США оценили точность российской артиллерии

Российские военные начали наносить более точные артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность российской артиллерии оценивается в публикации американского издания Business Insider (BI).

В материале ссылаются на доклад британского Королевского объединенного института оборонных исследований. «Это тревожная тенденция, поскольку со временем она, вероятно, значительно усилит российскую артиллерию», — пишут авторы доклада.

Отмечается, что российские войска стали отдавать больший приоритет нанесению точных ударов с применением малого количества снарядов. Это позволяет экономить боеприпасы и ресурс орудий. Также военные применяют беспилотники, которые позволяют артиллерии оперативно поражать выявленные цели.

В докладе подчеркивается, что Россия уделяет приоритетное внимание производству высокоточных снарядов «Краснополь», которые «широко доступны на фронте».

В августе стало известно, что в России на основе комплекса разведки «Пенициллин» и комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А» создали новую систему контрбатарейной борьбы. Разработка позволяет обнаруживать позиции артиллерии противника на расстоянии до 38 километров.

В июле в публикации журнала «Армейский сборник» писали, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.