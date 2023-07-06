Российская «Мста-С» запустила «Краснополь-Д» на 43 километра

"Мста‑С" может вести огонь управляемыми снарядами с лазерной подсветкой "Краснополь".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра. Об этом говорится в публикации «Высокоточные артиллерийские средства огневого поражения» журнала «Армейский сборник» Министерства обороны России.

Отмечается, что речь идет о модифицированном снаряде семейства боеприпасов «Краснополь», использующем спутниковую навигацию и способном уничтожать находящиеся на значительном расстоянии цели. В статье указывается, что другая САУ — «Коалиция-СВ» — способна запускать «Краснополь-Д» на расстояние 70 километров.

В публикации сообщается, что работы по совершенствованию высокоточных боеприпасов семейства «Краснополь» продолжаются.

В мае «Высокоточные комплексы» заявили, что опытную эксплуатацию версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов успешно завершили.

В том же месяце холдинг сообщил, что в серийное производство оперативно внедряют доработки, направленные на повышение эффективности применения управляемых снарядов «Краснополь» и «Китолов» и мин «Грань».