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В России повысят эффективность снарядов «Краснополь» и мин «Грань»

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152-мм снаряд «Краснополь»
152-мм снаряд «Краснополь».
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Доработки, направленные на повышение эффективности применения управляемых снарядов «Краснополь», «Китолов» и мин «Грань», внедряют в серийное производство. Об этом рассказали ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на международной выставке вооружений MILEX-2023 в Минске.

«Доработки с учетом опыта боевой эксплуатации управляемых боеприпасов проводятся в оперативном порядке и внедряются в серийное производство. Они направлены на повышение эффективности применения изделий», — сообщили в холдинге, отвечая на вопрос о доработках по итогам применения боеприпасов «Краснополь», «Китолов» и «Грань» в ходе специальной военной операции (СВО).

Комплекс управляемого вооружения КМ-8 «Грань» предназначен для стрельбы из гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы — 9000 метров. Артиллерийский комплекс «Китолов» выпускают в калибрах 120 и 122 миллиметра, а «Краснополь» имеет калибр 152 миллиметра.

В феврале в «Ростехе» рассказали о разработке управляемых боеприпасов с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам. Они позволят уничтожать цели практически гарантированно.

В декабре 2022 года глава «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» Семен Погорельский сообщил, что в России создали модификацию боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КМ-8 Грань
Краснополь
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
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