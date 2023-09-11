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Южнокорейская компания HHI поставит ВМС Филиппин новые корветы в 2025-2026 гг.

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Hyundai Heavy Industries (HHI)
Корвет проекта HDC-3100 и фрегаты проектов HDF-2600 и HDF-3000.
Источник изображения: Hyundai Heavy Industries

ЦАМТО, 8 сентября. По заявлению официального представителя ВМС Филиппин, командование ВМС страны планирует получить два новых корвета УРО южнокорейской постройки в период с 2025 по 2026 гг.

Как сообщает Philippine News Agency со ссылкой на заместителя командующего ВМС Филиппин контр-адмирала Сезара Бернара Валенсиа, планируется, что филиппинскому флоту до 2028 года будет поставлено до восьми новых боевых кораблей. Так, в 2025 и 2026 годах будут получены два новых корвета из Республики Корея.

Корабли дополнят два фрегата УРО класса "Хосе Ризаль" (HDF-2600), которые были приобретены в Республике Корея и уже приняты на вооружении ВМС Филиппин.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин по результатам проведенного конкурса присудило контракт на строительство двух новых корветов для ВМС страны южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI). Подписание контракта с HHI состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Стоимость закупки составила 28 млрд. филип. песо (551 млн. долл.). Подробности продажи, включая спецификацию и сроки поставки кораблей не раскрывались.

Предполагается, что конструкция корветов ВМС Филиппин будет основана на платформе HDC-3100. Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны.

Контр-адмирал С.Валенсия также сообщил, что с 2026 по 2028 гг. ВМС Филиппин получат шесть новых патрульных кораблей OPV общей стоимостью 30 млрд. филиппинских песо, контракт на поставку которых был заключен с той же компанией HHI в июне 2022 года.

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Страны
Филиппины
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
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