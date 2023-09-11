Бербок заявила, что будущее Украины связано с НАТО, но сначала нужно завершить конфликт

При этом глава МИД Германии сомневается, что Украина станет членом ЕС в 2030 году

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за прием Украины в Североатлантический альянс, но только по завершении конфликта.

"Будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО", - заявила она в интервью медиагруппе Funke. Министр отметила, что "члены НАТО обязаны защищать каждый квадратный сантиметр территории альянса". "В связи с этим Украина не может быть принята, пока находится в состоянии войны", - считает она.

Коснувшись перспектив членства Украины в ЕС, Бербок выразила мнение, что вопрос заключается не в том, пополнит ли страна ряды сообщества, "но в том, когда" она вступит. "Украина - европейское государство, она обладает статусом кандидата", - отметила глава МИД, утверждая при этом, что Киев демонстрирует "серьезные усилия в деле реализации реформ".

В то же время Бербок сомневается, что Украина станет членом ЕС в 2030 году. "Это было бы чудесно для жителей Украины", - сказала она, однако подчеркнула, что в вопросе присоединения к сообществу "не может быть послаблений". "Все кандидаты на вступление - Украина, Молдавия, государства Западных Балкан - должны провести решительные реформы", - заявила министр. По ее словам, ЕС тоже следует подготовиться к расширению.