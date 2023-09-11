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НАСА определилось со сроком запуска миссии Psyche к металлическому астероиду

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Межпланетная станция Psyche
Межпланетная станция Psyche.
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / ASU

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Psyche, предназначенная для исследования астероида 16 Психея, будет запущена на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома в американском штате Флорида в период с 5 по 25 октября. Соответствующий срок определили в НАСА. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам директора Лаборатории реактивного движения НАСА Лори Лешина, подготовка к запуску миссии идет хорошо. В частности, АМС заправлена ксеноном и готова к интеграции с носителем. Перед этим ракета, на которой будет выводиться станция, должна пройти статические огневые испытания.

Тем не менее в НАСА не исключают появления проблем, связанных с бюджетным финансированием программы.

В июле издание ArsTechnica сообщило, что НАСА отменило миссию Janus — попутную для станции Psyche — к астероидам.

В рамках программы Psyche планируется изучить металлический астероид 16 Психея, структура которого напоминает ядро планеты вроде Марса. На орбиту вокруг астероида, диаметр которого превышает 250 километров, АМС должна выйти в 2029 году.

Ожидается, что рядом с 16 Психея станция будет находиться около 21 месяца. За это время планируется изучить магнитное и гравитационное поля объекта, а также исследовать его химический состав и особенности строения.

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