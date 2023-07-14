НАСА отменило миссию Janus — попутную для станции Psyche — к астероидам. Об этом сообщает ArsTechnica.

Отмена миссии связана с переносом более чем на год запуска станции Psyche, у которой обнаружены, в частности, проблемы с программным обеспечением. В настоящее время Psyche планируется запустить в октябре на ракете Falcon Heavy, но без миссии Janus, которая теперь не сможет достичь своей цели.

Издание пишет, что на Janus потрачено более 50 миллионов долларов, но теперь миссия, включающая в себя два космических аппарата — Serenity и Mayhem, будет храниться у производителя — на заводе корпорации Lockheed Martin в американском штате Колорадо.

В мае издание Khaleej Times сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты запустят автоматическую межпланетную станцию MBR Explorer, которая будет исследовать пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера.