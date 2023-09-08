«Радиоактивной угрозы нет»: США впервые поставят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Пентагон: США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы».

США передадут Украине 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams в рамках нового пакета военной помощи, проинформировала пресс-служба Пентагона.

По данным оборонного ведомства США, сумма помощи в рамках нового пакета составит $175 млн.

Киев получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, 3 млн патронов для стрелкового оружия. Вооружение выделят из числа запасов Минобороны страны.

В Пентагоне подчеркнули, что это 46-й пакет военной помощи, который Вашингтон предоставит Киеву с августа 2021 года. США объявили о нем после того, как Украину 6 сентября посетил госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил «хороший прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

Газета Politico со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена заранее написала, что 6 сентября в Белом доме объявят о первой отправке Украине боеприпасов с обедненным ураном. По словам источника издания, этому решению предшествовали несколько месяцев дебатов в окружении американского президента.

Радиоактивной угрозы нет?

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак после новости о передаче Украине снарядов с обедненным ураном выразил обеспокоенность:

«Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заверил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». По его словам, ВС других стран, помимо США, используют такие снаряды.

В апреле этого года Минобороны Великобритании объявило о передаче Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном.

Соединенное Королевство стало первым государством, передавшим Киеву такое вооружение. В ведомстве тогда заявили об отсутствии обязательств по ликвидации последствий их применения после окончания военного конфликта.

Президент Владимир Путин в середине июня 2023 года сообщил о наличии в у РФ большого количества снарядов с обедненным ураном. По его словам, если такие боеприпасы применит Украина, Россия тоже воспользуется своими запасами.

«Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать», - сказал глава государства.

Реакция России

На фоне сообщений о новом пакете помощи Украине со стороны США первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский проинформировал о том, что Россия запросила на 12 сентября проведение заседания Совбеза организации по вопросу поставок иностранного вооружения Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на наличие материалов об опасности обедненного урана для человеческого организма и эффекте загрязнения почв радионуклидами.

"Напомню, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний.

Это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО, в первую очередь, итальянские военные во время агрессии Североатлантического альянса против Югославии", - написала она.

Обедненный уран более чем на 99% состоит из изотопа урана-238. Этот металл является побочным продуктом производства изотопов урана-234 и урана-235, которые применяются в атомной энергетике и для производства ядерного оружия. При этом обедненный уран даже менее радиоактивен, чем природная урановая руда (примерно на 40%). Период его полураспада составляет 4,5 млрд лет.

Единого мнения о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном нет. Поскольку это достаточно новый тип оружия, в ООН не существует документа, ограничивающего или запрещающего его использование.

Анастасия Новикова