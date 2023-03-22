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Газета.ru

Что такое обедненный уран, снаряды с которым получит Украина, и почему это «не грязная бомба»

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Источник изображения: Anna Kudriavtseva/Reuters

Лондон сообщил, что поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном

Великобритания в рамках оказываемой Украине военной помощи намерена отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди. По мнению экспертов, такие боеприпасы хоть и не могут считаться ядерным оружием или грязной бомбой, но представляют определенную опасность. "Газета.Ru" выясняла, чем именно.

Великобритания намерена поставить Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Об этом говорится в ответе замминистра обороны Аннабель Голди на запрос члена палаты лордов барона Хилтона.

«Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», - говорится в сообщении.

Хилтон спрашивал у военного ведомства, содержат ли боеприпасы, которые Соединенное Королевство отправляет Киеву, обедненный уран.

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, в беседе с Lenta.ru сообщил, что использование Украиной боеприпасов с обедненным ураном может привести как к радиоактивному заражению почвы, так и росту онкологических заболеваний у населения.

«Это, конечно, не ядерная война, но использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией», - пояснил Литовкин.

По его мнению, такие снаряды будут использоваться Украиной для нанесения ударов по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а до территории Центральной России они не долетят. В то же время он подчеркнул, что Москва в СВО боеприпасы с обедненным ураном не применяет.

"Мы ведем боевые действия с максимальной защитой украинского населения, не наносим удары по жилому фонду и мирным гражданам", - добавил военный эксперт.

Обедненный уран более чем на 99% состоит из изотопа урана-238. Этот металл является побочным продуктом производства изотопов урана-234 и урана-235, которые применяются в атомной энергетике и для производства ядерного оружия. При этом обедненный уран даже менее радиоактивен, чем природная урановая руда (примерно на 40%). Период его полураспада составляет 4,5 млрд лет.

При этом металл обладает крайне высокой плотностью: примерно в 2,5 раза больше, чем у железа, и лишь на 16% меньше, чем у осмия и иридия - самых тяжелых металлов таблицы Менделеева. Благодаря этому свойству обедненный уран активно применяют, в том числе, для изготовления бронебойных подкалиберных боеприпасов. Снаряды с сердечниками из этого металла имеют очень высокое бронебойное действие и приводят к существенным запреградным разрушениям.

Боеприпасы с сердечниками из обедненного урана стоят на вооружении многих стран: США, Великобритании, России, Германии, Франции, Израиля. Их используют в качестве снарядов для танков, бронебойных пушек.

Существуют боеприпасы из обедненного урана для американских танков Abrams, партию которых Вашингтон обещал передать ВСУ. США применяли такие снаряды во время войны в Персидском заливе, в Боснии, при бомбардировках Югославии, в войне с Ираком 2003 года.

Единого мнения о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном нет. Поскольку это достаточно новый тип оружия, в ООН не существует документа, ограничивающего или запрещающего его использование. Между тем Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обедненный уран как ядерные материалы II категории, для которой действуют особые правила хранения и транспортировки.

Ряд экспертов уверены, что несмотря на низкую радиоактивность, применение боеприпасов с обедненным ураном вызывает заражение местности и наследственные заболевания. Великобритания, США и другие страны НАТО считают эти версии недоказанными.

Опрошенные РБК в январе 2023 года эксперты пришли к выводу, что сравнение боеприпасов из обедненного урана с грязной бомбой некорректно из-за очень низкого радиоактивного фона.

«Грязная бомба вредна радиоактивностью, снаряды с обедненным ураном - токсичностью и канцерогенностью. Они очень вредны, но по-другому», - говорил независимый эксперт Александр Храмчихин.

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, снаряды с сердечниками из обедгненного урана юридически можно расценивать как "своеобразный подвид радиоактивного оружия".


Михаил Котляр

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