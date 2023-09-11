Страна кленового листа воюет только за океанами

Армия Канады: всегда в тени и на подхвате

В географическом плане Канада – почти зеркальное отражение России, находящейся от нее с другой стороны Северного полюса. Такая же огромная территория, при этом тоже почти полностью пустая и замерзшая. Население также по большей части проживает вдоль южной границы страны.

ЗА СПИНОЙ БОЛЬШОГО СОСЕДА

После распада Британской империи Канада сразу же «по наследству» перешла в ведение Соединенных Штатов. Оттава – член НАТО и неформального англосаксонского союза («Вашингтон продвигает меньшего брата», «НВО», 16.07.21). Она входит в систему противовоздушной обороны Северной Америки NORAD, участвует во всех заморских кампаниях Вашингтона. Строительство ВС Канады на протяжении всей истории страны как независимого государства (а не доминиона Британской империи) велось на основе импорта боевой техники из США и из бывшей метрополии. Есть у страны и собственный довольно развитый военно-промышленный комплекс, который, впрочем, в основном производит технику по иностранным лицензиям, а не по собственным проектам.

В годы холодной войны танковый парк Канады состоял из британских «Центурионов» и немецких «Леопардов-1» общим количеством до 500. Имелось свыше тысячи американских БТР М113 (включая командно-штабные машины (КШМ), носители противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и т.д.), а также около 200 созданных на их базе боевых машин разведки (БРМ) «Линкс».

Из США было получено 76 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) М109 и 57 орудий М114. В самой Канаде по американской лицензии было произведено под названием С1 более 200 единиц 105-мм орудий М101А1, из которых 96 позже были модернизированы в Голландии по варианту С3. Также было приобретено более 70 штук 105-мм орудий в Великобритании и Италии. Наземная ПВО ограничивалась сотней английских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Блоупайп».

Основу боевой авиации составляли более 1,5 тыс. американских истребителей F-86, F-101, F-104 и, наконец, F-5; значительная часть их была собрана в самой Канаде. В конце 1980-х годов были получены 138 F-18А/В «Хорнет» (в ВМС США эти самолеты использовались в качестве палубных, Канада получила их в «сухопутном» варианте). Приобретались также противолодочные самолеты Р-3 «Орион», транспортные самолеты С-130 «Геркулес» и вертолеты СН-47 «Чинук». Сама Канада производила для себя и на экспорт серию легких и средних транспортных самолетов DHC, а также турбовинтовые авиационные двигатели.

В составе ВМС Канады имелись даже авианосцы и легкие крейсера британской постройки времен Второй мировой. Последний авианосец был выведен из состава канадского флота в 1970 году. Также британской постройки (типа «Оберон») были канадские подводные лодки (ПЛ). Эсминцы типа «Ирокез», фрегаты типов «Сент Лорен», «Рестигуш», «Маккензи», «Аннаполис» строились в самой Канаде, хотя и с иностранным вооружением. В настоящее время все эти корабли списаны и утилизированы либо потоплены (в качестве мишеней или искусственных рифов), лишь две ПЛ типа «Оберон» превращены в музеи.

«ПИРАНЫ» НА ЛЮБОЙ ВКУС

Особо следует отметить сотрудничество Канады со Швейцарией в сфере производства БТР. Оно началось в конце 1970-х и продолжается до сих пор. На базе семейства швейцарских колесных БТР «Пирана» канадцы создали собственное семейство колесных боевых машин.

Сначала по швейцарской лицензии в Канаде было выпущено от 491 до 496 БТР AVGP (от 269 до 274 собственно БТР «Гризли», 195 боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) с 76-мм пушкой «Кугар», 27 инженерных машин «Хаски»). Экспортных заказов на эти машины не было, уже в ХХI веке из состава канадской армии было продано 100 «Гризли» и пять «Хаски» для миротворцев Африканского союза/ООН в Дарфуре, 44 «Кугар», 98 «Гризли» и пять «Хаски» в Уругвай.

Затем на основе «Пираны-2» в Канаде был создан БТР LAV-25. В канадскую армию он пошел в вариантах БРМ «Койот» (203 машины) и БТР «Бизон» (199, включая КШМ, инженерные, самоходные минометы и т.д.; в настоящее время все «Бизоны» переделаны во вспомогательные варианты).

Австралия получила 261 машину (включая вспомогательные) под названием ASLAV. Аж 2653 машины LAV-25 (также включая вспомогательные и БМТВ) купила Саудовская Аравия. Американская морская пехота приобрела 748 машин LAV-25 (опять же, включая вспомогательные и специальные машины).

Наконец, на основе «Пираны-3» для канадской армии была выпущена 651 машина LAV-3 «Кодьяк». Из них 494 – в варианте БТР (в том числе 181 – с возможностями КШМ), 71 – носители ПТРК «Тоу» (из них 33 затем переделаны в БТР), 47 – машины артиллерийской разведки, 39 – инженерные.

Сейчас завершается программа модернизации 616 таких машин в вариант LAV-6. Для Новой Зеландии было построено 105 машин под названием NZLAV. Под названием «Страйкер» LAV-3 поступили в армию США в количестве как минимум 4466 единиц (по другим данным – 4507). Еще 928 таких машин покупает Саудовская Аравия. Начато производство для собственной армии 360 машин АСSV, родственных LAV-6, однако первые 39 этих боевых бронированных машин (ББМ) были в 2022 году срочно переданы Украине. В итоге в совокупности с «Пиранами», выпущенными в самой Швейцарии, канадские машины заняли очень значительную часть мирового рынка колесных классических БТР.

Кроме того, в конце 1980-х – начале 1990-х Канада купила у Швейцарии 20 зенитных орудий GDF-005 и 36 уникальных ПТРК/ЗРК ADATS (на шасси М113). Однако эта уникальность оказалась скорее недостатком, чем достоинством комплекса: больше ни одна армия мира его не приобрела.

Уже в ХХI веке Канада купила 100 танков «Леопард-2» (80 машин А4 в Голландии, из которых 18 были переделаны в боевые ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), 20 машин А6 в Германии) и ряд инженерных машин на базе того же танка, а также около 80 южноафриканских бронеавтомобилей RG-31 и 37 американских 155-мм гаубиц М777 (из которых в 2022 году четыре ушли на Украину). Кроме того, для замены М113 и ранних машин на базе «Пираны» закуплено 500 американских бронеавтомобилей TAРV и около 60 «Кугар» класса MRAP (не путать с вышеупомянутым канадским «Кугаром»).

Для ВВС приобретается в США различное высокоточное оружие, куплены тяжелые транспортные самолеты С-17. Предполагается закупить 65 истребителей F-35, но пока ни один такой самолет для Канады даже не изготовлен. Поэтому в Австралии куплены еще 18 F-18А/В для поддержания авиапарка на минимально приемлемом количественном уровне. Поступают в канадские ВВС испанские транспортные самолеты С-295, многоцелевые европейские вертолеты ЕН-101 (местное название – СН-149) и новые модификации транспортных «Чинуков».

ВМС Канады прошли полное перевооружение в 1990-е и начале 2000-х годов. ВМС Великобритании отказались от четырех ПЛ типа «Апхолдер», поэтому только что построенные лодки были проданы в Канаду (как тип «Виктория»). В самой Канаде было построено по 12 фрегатов типа «Галифакс» (с американским вооружением) и тральщиков типа «Кингстон». Предполагается построить 15 фрегатов, аналогичных британским пр. 26. Строится серия патрульных кораблей ледового класса «Гарри Де Волф», но они несут чисто символическое вооружение.

Оттава приняла достаточно активное участие в Афганской войне. Потери в технике составили как минимум 11 LAV-3 и один RG-31. Возможно, потеряны три танка «Леопард-1».

ВС КАНАДЫ СЕГОДНЯ

Сухопутные войска формально делятся на пять дивизий. 1-я дивизия (штаб в городе Кингстон) не имеет зоны ответственности и не является реальным боевым соединением, формально подчинена Командованию объединенных операций, а не сухопутным войскам.

2-я дивизия (Монреаль) имеет зоной ответственности исторически «мятежную» провинцию Квебек. Включает 5-ю механизированную бригаду, 2-ю группу канадских рейнджеров, 34-ю и 35-ю резервные бригады.

3-я дивизия (Эдмонтон) имеет зоной ответственности запад страны. Включает 1-ю механизированную бригаду, 1-ю, 4-ю группы канадских рейнджеров, 38-ю, 39-ю, 41-ю резервные бригады.

4-я дивизия (Торонто) имеет зоной ответственности центр страны. Включает 2-ю механизированную бригаду, 3-ю группу канадских рейнджеров, 31-ю, 32-ю, 33-ю резервные бригады.

5-я дивизия (Галифакс) отвечает за оборону Атлантического побережья. Включает 5-ю группу канадских рейнджеров, 36-ю и 37-ю резервные бригады. Как и 1-я дивизия, не является реальным боевым соединением.

Объединенная оперативная группа (Север, штаб в городе Йеллоунайф) отвечает за оборону арктических территорий, включает несколько групп (фактически – рот) канадских рейнджеров. Подчиняется Командованию объединенных операций, которое также включает полк спецназа и эскадрилью вертолетов СН-146.

Танковый парк включает 82 танка «Леопард-2» (42 А4, 20 А4М, 20 А6М), до 66 устаревших танков «Леопард-1С2» находятся на хранении.

Состоят на вооружении 581 ББМ LAV-3/6/ACSV. Также имеются 149 БРМ «Койот» (еще до 54 на хранении), 78 шведских БТР Bv206, до 140 американских БТР М113А3 (модернизированы в самой Канаде в варианты MTLV и TLAV), 500 машин ТАРV (американские М1117). Также имеется 195 вспомогательных машин на базе БТР «Бизон». На хранении могут находиться до 74 южноафриканских бронеавтомобилей RG-31 «Ньяла», до 58 американских бронеавтомобилей класса MRAP «Кугар» в инженерном варианте, а также ранние варианты БТР «Пирана» (до 130 «Кугар», до 60 «Гризли», до 15 «Хаски») и М113 (до 855, а также до 124 БРМ «Линкс»).

Все 61 САУ М109А4 выведены из боевого состава. Имеется 156 буксируемых орудий (33 М777 (155 мм), 28 штук LG1, 95 штук С3 (105 мм)) и 210 минометов (81 мм). На вооружении состоят 52 ПТРК «Тоу» (в том числе 38 на БТР LAV-3) и 435 ПТРК «Эрикс».

BBC организационно состоят из двух дивизий. 1-я канадская авиадивизия включает 1-е, 3-е, 4-е, 5-е, 8-е, 9-е, 12-е, 14-е, 17-е, 19-е, 22-е авиакрылья, в их составе все боевые и обеспечивающие самолеты. 2-я канадская авиадивизия включает 15-е и 16-е авиакрылья, на их вооружении состоят учебные самолеты.

Единственным боевым самолетом ВВС Канады является F/А-18 «Хорнет» (местное обозначение CF-188). В настоящее время на вооружении состоят 64–71 F/A-18А (еще три на хранении) и 23–27 учебно-боевых F/А-18В (еще до четырех на хранении).

Противолодочная авиация включает 15 самолетов СР-140 (на хранении на американской базе-складе Дэвис-Монтан – еще два самолета СР-140А).

Имеется шесть самолетов-заправщиков – два СС-150 (создан на базе европейского аэробуса А-310), четыре КС-130Н.

Транспортная авиация включает три самолета СС-150, пять СС-177 (американский тяжелый самолет С-17), 25 американских «Геркулесов» СС-130 (17 J, восемь Н; еще до 10 Е на хранении), два «Бич-350», пять испанских СС-295, четыре СС-144 (два C (CL-604), два D (CL-650); два B (CL-601) на хранении), четыре CC-138 (еще один на хранении); пять СС-115 на хранении. Три последних типа – средние транспортные самолеты канадского производства.

Учебные самолеты – четыре СТ-142, 17 СТ-155 (английский «Хок»), 22 СТ-156 (американский Т-6; еще два на хранении как источники запчастей), 26 СТ-114 (еще до 43 на хранении), до 13 немецких «Гроб-120», семь американских «Бич-С90», 31 франко-немецкий «Альфа Джет».

Многоцелевые и транспортные вертолеты – 90 СН-146 («Белл-412»; еще до семи на хранении), 14 СН-149 (европейский ЕН-101), 27 СН-148 (американский Н-92), 14 СН-147F (американский «Чинук»; на хранении еще один, а также два CH-147D).

ВМС Канады имеет в своем составе четыре ПЛ типа «Виктория», по 12 фрегатов типа «Галифакс» и тральщиков типа «Кингстон», один патрульный корабль (ПК) ледового класса «Гарри Де Вольф». Из них в составе Атлантического флота – одна ПЛ, семь фрегатов, один ПК, шесть тральщиков; в составе Тихоокеанского соответственно три ПЛ, пять фрегатов, шесть тральщиков.

Общий потенциал ВС Канады, разумеется, весьма незначителен. Но как «приложение» к общему англосаксонскому – вполне достаточен.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.