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ТАСС

Зеленский в разговоре с Сунаком признал слабость украинской ПВО в Одесской области

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Разрушения в Одесском морском порту
Разрушения в Одесском морском порту.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Ukrainian Infrastructure Ministry

Президент Украины также утверждал, что Киев продемонстрировал возможность экспорта зерна по альтернативному маршруту

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого попросил усилить Одесскую область средствами противовоздушной обороны.

"Провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украина <...> нуждается в помощи партнеров для усиления ПВО Одесской области", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства. Зеленский утверждал, что Киев продемонстрировал возможность экспорта зерна по альтернативному маршруту.

Президент Украины проинформировал собеседника о ситуации на поле боя. Кроме того, стороны обсудили военное сотрудничество и начало работы над двусторонними гарантиями безопасности в рамках декларации Группы семи.

Накануне ночью в Одесской области почти три часа действовала воздушная тревога. Власти региона сообщали о повреждении объектов портовой инфраструктуры в нескольких населенных пунктах. 

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Страны
Великобритания
Украина
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