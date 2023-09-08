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ТАСС

Богданов: Россия ценит поддержку спецоперации на Украине и осуждение США со стороны КНДР

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Михаил Богданов
Михаил Богданов.
Источник изображения: vpk-news.ru

По словам замглавы МИД РФ, Россия также ценит признание независимости ДНР и ЛНР и их последующего вступления вместе с Запорожской и Херсонской областями в состав страны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва ценит поддержку спецоперации РФ со стороны Пхеньяна и благодарна КНДР за осуждение США и их западных союзников как разжигателей конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.

"Мы высоко ценим твердую поддержку Пхеньяном осуществляемой Россией специальной военной операции, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и их последующего вступления вместе с Запорожской и Херсонской областями в состав Российской Федерации, а также публичное осуждение корейским руководством главных разжигателей нынешнего конфликта - США и и коллективного Запада", - сказал замминистра. 

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Страны
КНДР
Россия
США
Украина
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