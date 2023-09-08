Американское СМИ: Илон Маск в 2022 году сорвал атаку Крыма украинскими подводными дронами

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В 2022 году владелец Space X Илон Маск тайно отключил работу системы связи Starlink у побережья Крымского полуострова. В результате была сорвана атака Крыма украинскими подводными дронами. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на новую биографию Маска за авторством Уолтера Айзексона.

По утверждению биографа, украинские дроны практически подошли к базе Черноморского флота России, но внезапно пропала связь. После этого подводные беспилотники выбросились на берег. Фактически именно Илон Маск сорвал атаку Крыма украинскими подводными дронами, сообщает американское СМИ.

Как пишет Айзексон в биографии бизнесмена, на которую ссылается американская пресса, Маск очень боялся, что в ответ на атаку Крыма Россия применит ядерное оружие. Поэтому он и принял решение отключить свою систему связи для ВСУ. По версии CNN, Маск превратился в очень влиятельного игрока на Украине. Многие американские чиновники не могли игнорировать его отношение к происходящему.

Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами

- заявил Маск по поводу готовившейся Украиной атаки на Крым.

Миллиардер известен своей критической позицией по поводу поддержки Западом вооруженного конфликта Украины с Россией. Он предлагал признать Крым российским, а на остальных территориях – в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, провести повторные референдумы под надзором наблюдателей.

Вплоть до последнего времени Маск настаивает на том, что мирное урегулирование является единственным и наилучшим способом завершения украинского конфликта. Тем не менее, Starlink на Украине все же функционирует, обеспечивая связь украинских вооруженных сил на поле боя. Без нее ВСУ приходилось бы куда сложнее.