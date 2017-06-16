Запад подсел на антироссийские санкции



Малый ракетный корабль "Мираж" возвращается в Севастополь.

Источник: МО РФ Малый ракетный корабль "Мираж" возвращается в Севастополь.Источник: МО РФ

Сильному государству обязательно нужно давать ответ на внешнеполитическое давление

Пошел четвертый год санкций Запада против России. Не пора ли подвести итоги?

Еще полгода назад у российских политиков и журналистов были какие-то надежды - в США избрали Трампа, вскоре выборы президента во Франции и канцлера в ФРГ. Ну а сейчас стало очевидно, что изменений в режиме санкций, кроме ухудшений, не предвидится. Я не знаю, что хочет Трамп, но делает он пока лишь то, что от него требуют оппоненты.

Контактов с Россией на уровне президент–госсекретарь (министр иностранных дел) стало меньше, чем при Обаме. Зато каждый контакт сопровождается скандалом: "Трамп выполняет волю русских", "Трамп выдает русским государственные тайны" и т.д.

При Трампе американская авиация дважды бомбила правительственные войска в Сирии, на что никогда не осмеливался Обама.

Франции "либеральные" силы буквально навязали Макрона. Успех фрау Меркель на будущих выборах предрешен.

Что дальше? Сколько продлятся санкции против РФ? Да хоть сто лет, если Кремль не будет предпринимать контрмер. Вот, например, санкции против Северного Кипра США и НАТО держатся уже 43 года, несмотря на то что Турция – член НАТО.

КРЫМ ОСТАНЕТСЯ РУССКИМ

Что же делать в такой ситуации?

Во-первых, сменить тон в пропаганде и открыто спросить о смысле санкций. Да, наши дипломаты спрашивают, но не так!

Начнем с Крыма. Какие претензии у Запада к возвращению полуострова в состав России?

Ах, где-то нарушены какие-то буквы каких-то соглашений! А США и НАТО ничего не нарушали в Косово? Притом что Косово – исторический центр Сербии в течение тысячи лет, а албанцы там появились в середине ХХ века.

Цивилизованный Крым был только русским, и создали его русские цари. До 1783 года полуостров был гнездом разбойников, грабивших Речь Посполитую и Россию. До нас дошла переписка турецкого султана Сулеймана III с крымским ханом Сафа-Гиреем. Султан просит пару лет, пока он воюет с Персией, не грабить Польшу и Россию. Хан простодушно отвечает: "А как я буду кормить моих подданных?"

Довели бы до каждого западного обывателя "Книгу путешествия" Эвлия Челеби – турецкого путешественника, объехавшего в 1666–1667 годы Крым. Вот что он пишет о бухтах будущего Севастополя: "Эти заливы подобны заливам Александрии в Египте. Но ни в одной стране нет вокруг таких заливов горных [пастбищ], [наполненных] косулями, ланями и дикими баранами. В зимние дни только Творец знает счет таким водяным птицам, как гусь, утка, лебедь, цапля, баклан, красная утка…

А в горах вокруг Инкермана водятся такие птицы, как куропатка, рябчик, турач, дрофа, казарка. Эти заливы – место для охоты и прогулок".

А теперь спросим о принадлежности Крыма у Олега Тягнибока, лидера партии "Свобода", кандидата в президенты в 2010 году, уроженца Львова и потомственного ультранационалиста.

6 января 2010 года Тягнибок прибыл в Севастополь в ходе своей предвыборной кампании. В тот же день состоялась его встреча с избирателями Крыма, приехавшими на одном или двух автобусах. Всего их было около 50 человек.

Я сам два раз просмотрел видеозапись. Здание, где выступал Тягнибок, окружили десятки милиционеров. Вокруг собралась толпа в несколько сотен человек с красными флагами. Народ пел: "Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней".

Протестующие передали через милицию подарок кандидату в президенты – ступу и метлу, и кричали, чтобы он улетал из Севастополя к своей любимой маме во Львов.

После встречи с избирателями Тягнибок сказал, что он приехал в чужое враждебное государство. Спасибо, Олег Ярославович, за то, что вы грамотно поставили все точки над "i". И без "вежливых людей" было ясно, что это чуждая враждебная "украинству" земля.

Я был в Севастополе 9 мая 2012 года. Тогда этот день еще считался государственным праздником Украины, и на госучреждениях висели желто-голубые флаги. Но в руках десятков тысяч вышедших на улицах севастопольцев были четыре флага – красный, Андреевский, бело-голубой (флаг советского ВМФ) и российский триколор. Ни одного жевто-блакитного флага в руках людей я не видел. У меня сотни фотографий – могу послать в любые западные СМИ.

КАК "КАХОВКА" ОПОЗОРИЛАСЬ

Президент Украины Ющенко в августе 2008 года попробовал запретить вход в Севастопольскую бухту кораблям Черноморского флота, участвовавшим в конфликте с Грузией. И вот навстречу кораблю "Мираж" из Севастопольской бухты вышел украинский ракетный катер "Каховка" проекта 206МР.

"Каховка" навела артустановку на "Мираж". На берегах Севастопольской бухты собрались десятки тысяч севастопольцев. Гремело: "Вставай, страна огромная…" Вдруг песня оборвалась, а народ стал хохотать. У "Каховки" скисли дизели, и над катером взвился сигнал: "Стою без хода. Не могу управляться". "Каховку" понесло на волнолом. К красе и гордости ВМСУ подошел буксир "Красноперекопск" и подал канат. Но буксирный канат порвался, а своего на "Каховке" не оказалось. Очевидцы утверждают, что на борту проходившего мимо "Миража" стоял боцман, махавший буксирным концом и что-то кричавший о нравственности матушки президента Ющенко.

Причина отказа дизелей до сих пор не ясна. Спору нет, техническое состояние украинских кораблей оставляло желать лучшего. Но скорее всего мудрый командир заранее решил разрулить ситуацию. Да и буксир "Красноперекопск" уж больно быстро подоспел.

Представим на секунду, что "Каховка" произвела хотя бы пару боевых выстрелов по "Миражу". Огромная толпа за полчаса овладела бы всеми административными зданиями Севастополя, находящимися на расстоянии всего 100–200 метров. А через 24 часа весь Крым перестал бы быть украинским без всякой помощи "вежливых людей". Другой вопрос, что это обошлось бы в сотни жизней, в первую очередь украинских силовиков и чиновников. Так что "вежливые люди" спасли им жизнь, и пусть они за это будут благодарны.

Кстати, большинство украинских силовиков в Крыму в феврале-марте 2014 года перешли на сторону крымчан и остались жить на полуострове.

"Оккупация" же Крыма началась с лета 2014 года. К настоящему времени в Крым понаехало от 300 до 400 тыс. "оккупантов", и все с украинскими паспортами. А главное, не на отдых, а на ПМЖ.

С весны 2014 года я шесть раз был в Крыму, видел и "оккупантов", и возмущенных их вторжением крымчан. Непонятно, почему в Париже, Берлине и Вашингтоне никто ни слова не говорит об этих "оккупантах". В свою очередь, из Крыма в ридну Украину выехало от 16 до 18 тыс. человек, в подавляющем большинстве военные, чиновники и их семьи.

Самое любопытное, что в 2014 году власть в Крыму практически не сменилась. До этого повсеместно в администрации полуострова сидели функционеры Партии регионов, возглавляемой президентом Януковичем. С ноября 2013 года по январь 2014 года они пытались робко протестовать против беспредела националистов на майдане. Однако Русскую весну в Крыму делали простые крымчане, и в первую очередь севастопольцы. Иной раз вопреки трусливым распоряжениям администраторов-регионалов.

Зато после крымского референдума на всех офисах Партии регионов немедленно сменили вывеску: "Ялтинское (Севастопольское, Евпаторийское и т.д.) местное отделение партии "Единая Россия". Произошла небольшая перетасовка мест, но практически все регионалы, поменяв партбилеты, остались во власти.

И это всё – оккупация Крыма?

Почему бы на Западе подробно не рассказать обо всем этом? А затем хотя бы через Интернет не показать фильм "Подпоручик Киже"?

Ситуация с Крымом в 1954 году похожа на историю с опиской царского писаря в 1800 году. Из-за описки возник подпоручик Киже, который позже стал генералом, женился и даже имел сына. А поручик Синюхаев из-за того же писаря оказался умершим от болезни.

Если Синюхаев сразу почувствовал на себе глупость писаря и произвол бюрократов, то крымчанам было практически все равно первые 36 лет пребывания в УССР. Украинизация шла в основном на бумаге. Беды начались лишь в 1992 году и достигли апогея в феврале 2014 года.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

А какую альтернативу воссоединению Крыма с Россией предлагает Запад?

Увы, ни Обама, ни Трамп, ни Меркель, ни Олланд никаких конкретных идей на сей счет не высказывали. "Русские – плохие парни!" – и баста. Однако отдельные политики "второго эшелона" на Западе предлагают провести в Крыму повторный референдум под контролем ОБСЕ и западных наблюдателей.

Риторический вопрос, а кто их не пускал в Крым на референдум 16 марта 2014 года? Забавно, что некоторые российские политики положительно отнеслись к подобной инициативе. И действительно, если бы на Западе у России были честные партнеры, то почему бы не провести еще один референдум, результаты которого заранее предсказуемы? Тогда и санкциям бы конец.

Увы, за последние 10–15 лет были десятки случаев, когда после проведения выборов и референдумов на следующий день собирались сотни и даже тысячи боевиков, провокаторов и нанятых за тридцать серебреников "этожедетей", пытавшихся совершить госпереворот. Причем во всех случаях деньги на госпереворот и информационную поддержку боевики получали у США и ЕС.

То же самое будет и в Крыму после нового референдума. В Крыму соберут несколько сотен местных "щирых", к ним из Львова подъедут несколько тысяч националистов. Да и из Москвы подтянется подкрепление…

Вспомним, что в Киеве в 2014 году на майдане на одного киевлянина приходилось по три-четыре заезжих шпанёнка. Вот и в Крым они потянутся. В ход пойдут велосипедные цепи, бутылки с "коктейлями Молотова", винтовки с оптическим прицелом.

Полиция даст боевикам отпор. И тогда морская пехота США получит повод для вторжения "для защиты жизней женщин и детей". Ее подобающе встретят, и пошла-поехала Третья мировая…

ДОНБАССКИЙ УЗЕЛ

В Донбассе ситуация была очень близка к крымской. Донбасс и район Харькова никогда не входили ни в Речь Посполитую, ни в состав малороссийских гетманств. Большинство населения говорили только по-русски, лишь на селе было в ходу полтавское наречие, почти не имевшее ничего общего с киевским новоязом, выдаваемым ныне за украинский язык. В 1980-х я семь раз бывал в командировках в городе Северодонецке и ни разу не слышал там украинской мовы, а о том, что город находится на Украине, я узнал лишь в 1992 году.

Сейчас Киев делает все, чтобы навсегда отделить Донбасс от Украины. Это экономическая и финансовая блокада, запрещение интернет-ресурсов, попытки запретить разговаривать по-русски, попытки уничтожить Украинскую церковь Московского патриархата и т.д. Что еще можно сделать, чтобы закрепить раскол Украины? Ну а в Вашингтоне, Париже и Берлине принципиально ничего не видят, не слышат и не говорят по сему поводу.

Риторический вопрос, а при чем здесь Москва? Киев срывает Минские соглашения, за что получает от Запада десятки миллиардов долларов, а на Россию накладывают все новые и новые санкции.

Не пора ли признать, что Крым и Донбасс – лишь поводы заставить Россию вести нужную Западу внешнюю и внутреннюю политику. Помните, как в 1990-х президенты США и госсекретари твердили, что "России вообще не надо вести внешнюю политику, а сосредоточиться на внутренних делах".

На Западе уже год с лишним муссируется тема наложения на РФ санкций за военную помощь законному правительству Сирии. Сдаст Кремль Крым, Донбасс и Сирию – найдется десяток новых поводов для санкций. Ну, например, пусть Россия сделает Севморпуть международным путем под американским контролем, а заодно передаст канал Волго-Дон под международное, то есть американское, управление. Пусть Россия выведет ракеты "Искандер" из Калининградской области, вернет США остров Врангеля, далее везде…

Пока на Западе об этом говорят вполголоса, дабы не заглушить арии о Крыме и Донбассе.

СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

Как видим, поводов для новых санкций более чем предостаточно. Так что делать? Для начала стоит популярно разъяснить западному обывателю, что у них единственная альтернатива: или признать Крым в составе России, или термоядерная война. Пора бы на всех площадках публично в лоб спрашивать президентов и канцлеров об их конкретных предложениях по Крыму и Донбассу, не давая заниматься традиционным словоблудием.

На мой взгляд, любые переговоры по снятию санкций – пустая трата времени. Надо, чтобы кто-то создал проблемы Западу. Например, ополченцы Донбасса в ответ на очередное нападение украинских силовиков возьмут Мариуполь и Одессу.

В истории примеров таких миллион. Так, канцлер Горчаков 15 лет писал ноты и уговаривал Европу отменить унизительные статьи Парижского мира 1855 года и разрешить России строить флот на Черном море. Так бы и еще 100 лет уговаривал. Однако в 1870 году Бисмарк дал пинка Наполеону III, и Россия стала строить флот на Черном море.

Есть и более свежий пример. Запад 10 лет обличал "белорусского диктатора" Лукашенко и наложил на него массу санкций. А вот после Иловайского котла, устроенного ополченцами Донбасса, госпожа Меркель и президент Олланд побежали лобызаться с батькой в Минск в его "Президент-отель".

По моему мнению, продолжение санкций и "замятня" в США развязывают руки России для решения ряда вопросов, связанных с нашей безопасностью. Хватит с нас политики князя Горчакова, кончившего Берлинским трактатом 1878 года. Следует буквально ловить момент. Например, объявить Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Охотское моря внутренними водами России. Перегородить проливы, ведущие в них, противолодочными сетями и пообещать топить все подлодки, появившиеся там.

В связи с многократными вторжениями украинских катеров в террводы ДНР в Азовском море помочь ополченцам создать свой флот. Пусть они купят гражданские скоростные катера, открыто продающиеся в России. Ну а ракеты им какая-нибудь "левая" фирма продаст.

Украинские беспилотники летают над ДНР и ЛНР. Так пора и дронам ополченцев полетать над Киевом. Подлетают американские "Посейдоны" на 150 км к Крыму, так почему бы и нашим Ту-95 не полетать на расстоянии 150 км от Нью-Йорка, как это, кстати, было в советские времена.

А нашим адмиралам пора прекратить считать по числу и тоннажу их корабли и наши, благо, времена Ушакова и Нельсона канули в Лету. На каждом из стареньких МРК с облупленными бортами – по шесть ракет. Умножьте 12 на 20 килотонн и сравните потерю этого маленького отряда с эффектом действия таких ракет по побережью даже при вырубленной системе самонаведения. В такой ситуации только безумец посмеет тронуть наши корабли.

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.