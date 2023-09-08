Новый глава МО Украины назвал одним из приоритетов формирование "неожиданных партнерств"

По словам Рустема Умерова, еще одним приоритетом будет формирование субъектности министерства в том, что касается выработки стратегии обороны страны и распределения ресурсов в этой сфере

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Назначенный накануне министром обороны Украины Рустем Умеров назвал пять приоритетных направлений своей работы в новой должности.

"Обрисую пять приоритетов, отмеченных президентом", - сказал Умеров, когда глава украинского государства Владимир Зеленский представил его коллективу ведомства.

По словам Умерова, эти приоритеты - формирование субъектности министерства в том, что касается выработки стратегии обороны страны и распределения ресурсов в этой сфере. Также он пообещал сделать акцент на обеспечении военнослужащих и защите их прав. Умеров отдельно остановился на вопросах взаимодействия с западными партнерами, назвав одной из целей расширение международной коалиции и формирование "неожиданных партнерств" и региональных альянсов. Еще одним приоритетом он назвал цифровизацию, которая, по его словам, позволит эффективно бороться с коррупцией в ведомстве, в частности "привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок". Пятой задачей Умеров обозначил развитие собственного военного производства на Украине, чтобы "меньше зависеть от внешних факторов".

Накануне, выступая в Верховной раде перед голосованием по его кандидатуре, Умеров назвал среди своих задач цифровизацию, продолжение перехода на стандарты НАТО, привлечение международной помощи для обеспечения потребностей ВСУ, наращивание на Украине собственного военного производства, реформу военной медицины, а также проведение аудита всех направлений работы Минобороны и борьбу с коррупцией.

Верховная рада 6 сентября завершила процесс замены главы оборонного ведомства, который анонсировал 3 сентября Зеленский. 5 сентября был отправлен в отставку Алексей Резников, занимавший эту должность с ноября 2021 года. Утром 6 сентября Рада утвердила вместо него Умерова, который до этого возглавлял Фонд государственного имущества.

Отставка Резникова произошла на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны, связанного со злоупотреблениями во время госзакупок, а также отсутствия успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на демонстрации реальных результатов борьбы коррупцией. Украинские эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".

В то же время со стороны западных партнеров Украины все чаще звучит разочарование в заявленных Киевом планах наступательных действий. В Киеве серьезно опасаются, что это отразится на продолжении поставок западного вооружения для ВСУ, и пытаются переложить ответственность на партнеров, обвиняя их в промедлении с решениями о выделении военной помощи.

Как отмечал в беседе с ТАСС военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, Зеленский мог отправить в отставку Резникова, фактически "принеся его в жертву", чтобы уйти от ответственности за провалы в зоне боевых действий.