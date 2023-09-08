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Военное обозрение

Американская военная разведка дала прогноз по вероятности прорыва ВСУ всей линии российской обороны на Запорожском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские вооруженные силы могут прорвать до конца 2023 года всю линию обороны российской армии на Запорожском направлении с вероятностью 40-50%. Такой прогноз озвучил директор по анализу Агентства военной разведки Пентагона Трент Мол.

Представитель американской военной разведки считает, что, если сейчас ВСУ удастся расширить фронт в районе села Работино на Ореховском участке фронта и затем удержать занятые позиции, то есть надежда на «хороший рывок» в 2024 году. Однако есть и определенные препятствия.

Во-первых, американские и украинские военные не могут оценить всю глубину обороны России. Это затрудняет прогнозирование и планирование дальнейших действий ВСУ.

Во-вторых, Украина испытывает недостаток артиллерийских боеприпасов, что тоже имеет важное значение для реализации планов по прорыву российской оборонительной линии.

В-третьих, приближается более холодный и дождливый сезон, а ухудшение погоды станет очень мощным препятствием для продвижения как военной техники, так и пехоты.

В то же время, в администрации президента США уверены, что у Киева осталось не более шести-семи недель на проведение контрнаступления. Затем погодные условия изменятся.

Есть в руководстве США и скептики, которые полагают, что слишком высокие потери ВСУ в личном составе и военной технике воспрепятствуют дальнейшему продвижению украинских формирований. Один из высокопоставленных сотрудников американской разведки, пожелавший остаться анонимным, заявил прессе, что даже через пять лет линия фронта может оставаться практически той же. Ведь обе стороны тратят значительные силы и средства на ведение боевых действий.

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Страны
Россия
США
Украина
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