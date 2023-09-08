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ТАСС

Блинкен заявил, что США направят изъятые активы бизнесменов РФ на помощь ветеранам ВСУ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Brendan Smialowski/ Pool via AP

По данным Госдепартамента, речь идет о сумме в $5,4 млн

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что активы, конфискованные у российских бизнесменов, которые подпали под санкции, направят на поддержку украинских ветеранов.

"Впервые мы направляем Украине активы, изъятые у подсанкционных российских олигархов, которые будут использоваться для поддержки украинских ветеранов", - сказал он. Как уточняется в распространенном Госдепартаментом заявлении, речь идет о сумме в $5,4 млн.

Блинкен ранее объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. Американское внешнеполитическое ведомство уточняет, что с конца февраля 2022 года Вашингтон выделил военную помощь Киеву на $43,2 млрд. Гуманитарная помощь составила $2,9 млрд. Еще $20,5 млрд направили в виде бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка, уточнили в Госдепе. 

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Россия
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Украина
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