Новый пакет американской военной помощи Украине на 175 миллионов долларов

Министерство обороны США 6 cентября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 175 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 43,7 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 45 млрд долл.

Один из используемых для подготовки украинского личного состава американских танков М1А1 FEP Abrams (ранее входил в состав морской пехоты США) с катковым минным тралом на полигоне армии США Графенвер в Германии. Украине должны быть переданы другие танки М1А1 Abrams более упрощенной модификации с хранения армии США. 14.07.2023 (с) Phillip Walter Wellman / Stars and Stripes

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 46-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- оборудование для поддержки систем ПВО Украины;

- 105-мм и 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 81-мм минометы и выстрелы к ним;

- 120-мм танковые бронебойные подкалиберные выстрелы с урановыми сердечниками;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- более 3 млн патронов для стрелкового оружия;

- тактические авиационные навигационные системы (TACAN);

- оборудование тактической защищенной радиосвязи;

- подрывные заряды для разминирования;

- запасные части и другое полевое имущество.

В официальном сообщении говорится, что данный пакет помощи выделяется в рамках лимита расходов по линии PDA "на сумму 6,2 миллиарда долларов, восстановленного в июне после переоценки общей стоимости имущества, уже переданного Украине. По состоянию на конец августа оставалось примерно 5,75 миллиарда долларов этих лимитов восстановленного финансирования".

Наибольший резонанс в данном пакете вызвало впервые объявленное официально предоставление Украине 120-мм танковых бронебойных подкалиберных выстрелов с урановыми сердечниками в качестве части боекомплекта передаваемого Украине 31 танка М1А1 Abrams. Стоит отметить, что данное решение о предоставлении Украине штатных бронебойных снарядов для танков Abrams из наличия армии США выглядит вполне естественным, поскольку ввиду сжатого срока поставок танков Abrams Украине (решение о передаче которых было принято в январе 2023 года, а передача первых 10 танков из 31 сейчас ожидается уже в середине сентября) у американской стороны просто нет времени на заказ и изготовление 120-мм бронебойных подкалиберных выстрелов с вольфрамовыми сердечниками серии KEW, которыми до настоящего времени комплектовались все поставлявшиеся на экспорт танки Abrams. Так что Украина наряду с Польшей станет первым зарубежным получателем американских 120-мм танковых бронебойных подкалиберных выстрелов с урановыми сердечниками (серии М829).

Данный пакет военной помощи является часть общего широкого транша американско помощи Украине на общую сумму более 1,079 миллиарда долларов, о выделении которого объявил 6 сентября во время визита Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен. В этот транш вошли:

- указанный пакет военной помощи по линии PDA в виде предоставления имущества из наличия министерства обороны США в размере до 175 миллионов долларов;

- 100 миллионов долларов финансовой военной помощи по линии Foreign Military Financing (FMF) "для поддержки долгосрочных военных потребностей";

- 90,5 миллионов долларов на гуманитарную помощь в разминировании;

- 300 миллионов долларов на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка;

- 206 миллионов долларов гуманитарной помощи;

- 5,4 миллиона долларов в виде конфискованных активов олигархов для поддержки реинтеграции и реабилитации ветеранов;

- 203 миллиона долларов на "поддержку прозрачности и подотчетности учреждений, поддержку ключевых реформ, связанных с борьбой с коррупцией, верховенством закона и сектором правосудия".