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Европа провела успешные испытания Ariane 6

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Европейское космическое агентство (ЕКА) и компания ArianeGroup провели успешные испытания первой ступени перспективной ракеты Ariane 6. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе испытания, состоявшегося 5 сентября на космодроме Куру во Французской Гвиане, прототип первой ступени носителя был заправлен жидкими водородом и кислородом, после чего двигатель Vulcain 2.1 отработал в течение четырех секунд.

Ранее глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что окончательное решение о сроке запуска носителя будет принято в октябре после испытания первой ступени ракеты.

В августе издание сообщило, что ЕКА в очередной раз отложило статические огневые испытания центрального блока перспективной ракеты Ariane 6.

В том же месяце Ашбахер заявил, что первый пуск ракеты космического назначения Ariane 6, создаваемой на замену носителю Ariane 5, состоится в 2024 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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