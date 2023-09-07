Европа провела успешные испытания Ariane 6

Европейское космическое агентство (ЕКА) и компания ArianeGroup провели успешные испытания первой ступени перспективной ракеты Ariane 6. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе испытания, состоявшегося 5 сентября на космодроме Куру во Французской Гвиане, прототип первой ступени носителя был заправлен жидкими водородом и кислородом, после чего двигатель Vulcain 2.1 отработал в течение четырех секунд.

Ранее глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что окончательное решение о сроке запуска носителя будет принято в октябре после испытания первой ступени ракеты.

В августе издание сообщило, что ЕКА в очередной раз отложило статические огневые испытания центрального блока перспективной ракеты Ariane 6.

В том же месяце Ашбахер заявил, что первый пуск ракеты космического назначения Ariane 6, создаваемой на замену носителю Ariane 5, состоится в 2024 году.