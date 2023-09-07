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ТАСС

Россия запросила на 12 сентября заседание СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине

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Заседание СБ ООН
Заседание СБ ООН.
Источник изображения: AP Photo/ Bebeto Matthews

Первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский напомнил, что 8 сентября Албания вместе с США запросили проведение брифинга в связи с годовщиной референдумов о вхождении новых регионов в состав России

ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Россия запросила проведение 12 сентября заседания СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что 8 сентября албанское председательство вместе с американцами запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. "Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения "зеркальных" мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее", - указал Полянский. 

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Страны
Албания
Россия
США
Украина
Компании
ООН
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