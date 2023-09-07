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Интерфакс-АВН

В годовой имитации межпланетного полета примут участие представители России, Белоруссии и Египта

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Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну
Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Испытатели из России, Белоруссии и Египта вошли в основной и дублирующий экипаж годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23 по имитации межпланетного полета, сообщили в среду в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на базе которого проводится исследование.

"В настоящее время кандидаты в экипаж эксперимента SIRIUS-23 приступили к выполнению программы начальной подготовки и к участию в сборе фоновых данных по исследовательской программе", - говорится в сообщении института.

В основной и дублирующий состав экипажа вошли россияне Александр Борисов, Юрий Чеботарев, Ксения Орлова, Ксения Шишенина, Анжелика Парфенова и Артём Воронков. Также среди испытателей Мохаммед Эссам Сайед Абделаал (Египет) и Ольга Мастицкая (Белоруссия).

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

9 декабря 2022 года первый заместитель руководителя - главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский сообщал "Интерфаксу", что представители из Индии, Мексики и Белоруссии подавали заявки на участие в эксперименте.

Согласно плану, представленному ИМБП РАН в декабре 2022 года, старт годовой изоляционной миссии SIRIUS-23 намечен на 28 ноября 2023 года.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.

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Страны
Белоруссия
Египет
Индия
Мексика
Россия
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