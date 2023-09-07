Пентагон заверил в предварительном предупреждении РФ о пуске ракеты Minuteman III

Россия была заранее предупреждена об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, заявил на брифинге 5 сентября пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

«Согласно нынешним двусторонними обязательствами США передали предварительное уведомление о пуске и уведомили российское правительство. <...> Как и прежние, этот испытательный пуск МБР станет проверкой эффективности, готовности и точности системы вооружений», — сказал он.

Райдер добавил, что испытательный пуск намечен на утро 6 сентября с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета не будет оснащена боевым зарядом, а целью испытательных пусков является демонстрация боеготовности ядерных сил США, отметил генерал.

По его словам, испытание Minuteman III было запланировано давно. Предыдущий пуск ракеты США провели в апреле.

16 августа командующий Вооруженных сил США Энтони Коттон заявил, что стратегическое командование изучает возможность увеличить ядерный арсенал после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Он указал на необходимость военных выяснить оборонные возможности и ресурсы страны.

24 марта ВВС США сообщили, что в марте провели испытательный пуск прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (AGM-183A ARRW) класса «воздух – земля». Отмечалось, что по итогам испытания «удалось достичь некоторых целей». Каков итог испытания и был ли он успешен, в ВВС не раскрыли.