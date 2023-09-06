Перспективный германский самоходный зенитный ракетный комплекс малой дальности

Германский консорциум Arbeitsgemeinschaft Nah- und Nächstbereichsschutz (ARGE NNbS), созданный компаниями Rheinmetall Electronics (в составе группы Rheinmetall), Diehl Defense (в составе группы Diehl) и Hensoldt Sensors, 24 августа 2023 года сообщил о заключении контракта c германским оборонным закупочным ведомством Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) о разработке для германской армии по программе Luftverteidigung durch das Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS) перспективного самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности, а также зенитной самоходной установки с 30-мм артиллерийским комплексом. Все они должны быть выполнены на базе шасси колесных бронетранспортеров GTK Boxer (8x8).

Боевая машина Flugabwehrraketenpanzer (FlaRakPz) перспективного германского самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer системы войсковой ПВО Luftverteidigung durch das Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS) (c) Rheinmetall

Данные комплексы должны создаваться в рамках так называемого первого этапа (Teilprojekt 1) создания немецкой системы перспективной войсковой ПВО LVS NNbS. В качестве "срочной части" этого этапа с концорциумом ARGE NNbS заключен уже контракт на поставку Бундесверу с 2024 по 2027 годы шести зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM (аналогичных поставляемых Египту и Украине), использующих специально разработанную зенитную управляемую ракету с дальностью до 40 км и досягаемостью по высоте до 20 км, и использующих РЛС TRML-4D.

Программа LVS NNbS реализуется министерством обороны Германии с 2017 года, и основные предложения по ней были представлены специально созданным консорциумом ARGE NNbS в марте 2021 года.

По основной части Teilprojekt 1 этот ЗРК будет дополнены перспективным ЗРК малой дальности, который будет использовать оригинальные ракеты IRIS-T с дальностью стрельбы до 15 км. Боевая машина Flugabwehrraketenpanzer (FlaRakPz) данного ЗРК будет выполнена на базе БТР Boxer и будет иметь башенный боевой модуль с четырьмя пусковыми установками ракет IRIS-T и шестью неподвижными антеннами с АФАР радиолокационного комплекса Hensoldt Spexer обнаружения и сопровождения воздушных целей. Для обнаружения и сопровождения целей в пассивном режиме должны использоваться также круглосуточные электронно-оптические системы (предположительно, Rheinmetall FIRST и TREO). Также устанавливается система госопознавания (с верхней антенной). Кроме того, в боевом модуле для самообороны будет установлен 40-мм автоматический противопехотный гранатомет.

В составе ЗРК на каждые три боевые машины FlaRakPz должна приходиться одна машина управления Feuerleitpanzer (FltPz), также выполненная на шасси БТР Boxer. Машина управления должна обмениваться информацией с другими элементами системы LVS NNbS, используя АСБУ Airbus IBMS и аппаратуру Link 16. Все машины комплекса должны оснащаться системой пассивного противодействия MUSS ((Multifunktionales Selbstschutzsystem).

Предварительно планируется закупка двух дивизионов нового ЗРК, хотя состав дивизионного комплекта пока неясен. Опытные образцы ЗРК должны быть представлены в 2026-2027 годах. Хотя ранее планами предусматривалось начало его поставок с 2028 года, однако вряд ли этот срок будет выдержан.

Зенитая самоходная установка (Flugabwehrkanonenpanzer) на базе БТР Boxer предназначена в первую очередь для борьбы с малыми БЛА и должна использовать боевой модуль Skyranger 30 разработки Rheinmetall Air Defense (бывшая Oerlikon) с установленной в необитаемой башне 30-мм револьверной пушкой Oerlikon KCE с программируемыми боеприпасами. Дополнительно планируется установка пусковой установки для двух-четырех зенитных управляемых ракет ближнего действия (с инфракрасным или лазерным лучевым наведением). пока не названного типа. Системы обнаружения и сопровождения целей, видимо, должны быть аналогичны таковым на FlaRakPz. Прототип ЗСУ должен быть поставлен в 2025 году, после чего к середине 2027 года должны быть поставлены 18 серийных образцов (в том числе два учебных).

Боевая машина Flugabwehrraketenpanzer (FlaRakPz) и машина управления Feuerleitpanzer (FltPz) перспективного германского самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer системы войсковой ПВО Luftverteidigung durch das Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS) (c) Rheinmetall

Демонстратор 30-мм зенитной самоходной установки Rheinmetall Skyranger 30 на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer в экспозиции выставке Eurosatory 2022. Ле-Бурже, июнь 2022 года (с) Rheinmetall

Схема перспективной германской системы войсковой ПВО Luftverteidigung durch das Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS) (с) ARGE NNbS