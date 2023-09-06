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В России рассказали о возможностях дрона «Иноходец»

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Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных апп
Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), 2022 год.
Источник изображения: АО "Кронштадт"

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» получил электроимпульсную противообледенительную систему, которая позволяет дрону работать в сложных метеоусловиях. О возможностях аппарата рассказали в инфографике «АиФ».

Отмечается, что крейсерская скорость БПЛА составляет 200 километров в час, а радиус применения — 300 километров. «Иноходец», который практически полностью изготовлен из углеволокна, может нести до 300 килограммов груза. Беспилотник со стандартной целевой нагрузкой способен находиться в воздухе до 24 часов.

БПЛА оснащен системами наблюдения, которые позволяют получать информацию в режиме реального времени, а система спутниковой связи обеспечивает передачу данных на любом расстоянии от оператора дрона.

«Иноходец» может выполнять различные задачи, включая топографическую съемку местности, радиотехническую разведку и корректировку огня. В арсенал дрона входят противотанковые ракеты, корректируемые, управляемые и свободнопадающие бомбы.

В июле военный корреспондент Андрей Коц писал, что беспилотник «Иноходец», который применяют в ходе специальной военной операции, способен наносить удары по ближним тылам Вооруженных сил Украины.

В августе 2022 года стало известно, что компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотника «Орион» с бортовой радиолокационной станцией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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