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В «Кронштадте» рассказали об испытаниях «Ориона» с РЛС

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Боевой полет беспилотника "Орион" в Сирии. Кадр видео
Боевой полет беспилотника "Орион" в Сирии. Кадр видео.
Источник изображения: © @РОССИЯ 24/YouTube

Российская компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета «Орион» с бортовой радиолокационной станцией (РЛС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Действительно, бортовая радиолокационная станция — одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии летных испытаний», — рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится проект беспилотника с бортовой РЛС.

Максимальная масса боевой нагрузки «Ориона» составляет 250 килограммов. Средневысотный аппарат может нести РЛС, оптико-электронную систему, бомбы и ракеты. Вариант для российской армии называется «Иноходец», а экспортный — «Орион-Э». Отмечается, что «Кронштадт» работает над версией беспилотника с системой радиоэлектронной борьбы.

Ранее генеральный директор группы «Кронштадт» Олег Шилов сообщил, что ударный дрон «Сириус», который разрабатывают как более тяжелый вариант «Ориона», совершит первый полет в 2022 году.

В июне замглавы «Кронштадта» Алексей Белых сообщил, что завод по серийному производству беспилотников в Дубне заработает в три смены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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