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Интерфакс-АВН

Польские вооруженные силы намерены закупить ЗРК Patriot, ракетные корабли, разведывательные беспилотники

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Военнослужащие Войска Польского
Военнослужащие Войска Польского.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство национальной обороны Польши анонсировало во вторник планы по закупкам новых вооружений, включая ЗРК Patriot, ракетные корабли, разведывательные беспилотники и т.д.

"Во вторник, 5 сентября, министр национальной обороны Мариуш Блащак посетит 31-ю Международную выставку оборонной промышленности в Кельце (город в центральной Польше - "ИФ"). Глава Минобороны, помимо прочего, утвердит дальнейшие контракты на поставку современной техники для Вооруженных сил и проведет встречи с представителями иностранных партнеров", - говорится в релизе Минобороны Польши.

"Контракты на поставку военной техники охватят, в частности, контракты на приобретение элементов трех дивизионов, т.е. еще шести батарей, системы PATRIOT/IBCS в рамках реализации второго этапа программы WISLA; контракт на строительство еще двух морских ракетных единиц; контракт на автоматизированный командный пункт ZENIT-MP+, предназначенный для комплексов PILICA+, и рамочный контракт по беспилотным летательным аппаратам FlyEye", - добавили там.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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