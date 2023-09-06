Шойгу сообщил о корректировке программ в учебных заведениях МО РФ с учетом опыта СВО

Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы, отметил министр обороны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Программы обучения в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России скорректированы с учетом опыта специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"1 сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных военно-инженерной академии в Нахабино, донецком высшем общевойсковом командном училище, иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тыс. человек, воспитанников - почти 17 тыс. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний. Программы обучения скорректированы с учетом опыта специальной военной операции", - сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Шойгу отметил, что особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы. Кадеты и суворовцы будут изучать основы военной и военно-морской подготовки, пройдут курсы тактической медицины, армейской тактической стрельбы и применения беспилотных летательных аппаратов. "Преподаватели, слушатели и курсанты примут участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки войск, командно-штабных учениях", - добавил глава российского военного ведомства.