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ТАСС

Шойгу сообщил о корректировке программ в учебных заведениях МО РФ с учетом опыта СВО

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы, отметил министр обороны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Программы обучения в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России скорректированы с учетом опыта специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"1 сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных военно-инженерной академии в Нахабино, донецком высшем общевойсковом командном училище, иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тыс. человек, воспитанников - почти 17 тыс. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний. Программы обучения скорректированы с учетом опыта специальной военной операции", - сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Шойгу отметил, что особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы. Кадеты и суворовцы будут изучать основы военной и военно-морской подготовки, пройдут курсы тактической медицины, армейской тактической стрельбы и применения беспилотных летательных аппаратов. "Преподаватели, слушатели и курсанты примут участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки войск, командно-штабных учениях", - добавил глава российского военного ведомства. 

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