Военкор допустил вероятность использования сирийского опыта при уничтожении ВС РФ украинских военных катеров в Черном море

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Уничтожение катеров военно-морских сил Украины, на которых находились десантные группы, могло осуществляться с использованием опыта боевых действий в Сирии. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Сирийская кампания, считает военкор, остается самой закрытой для российского общества. Нельзя сказать, что в процессе боевых действий в Сирии имело место какое-то множество новаций в тактике ведения боя. По крайней мере, в информационное пространство сведения о боевых действиях в Сирии проникали редко.

Сладков отмечает, что участники спецоперации относятся к выражению «сирийский опыт» с некоторой ухмылкой. Но определенные интересные навыки могли быть сформированы и на основе боевых действий в Сирии. Одним из них, в частности, Сладков называет опыт быстрого реагирования фронтовой авиации.

Замечена группа боевиков — поднимается пара и наносит удар, группа уничтожена. На все про все 10 минут. Потом научились за 2-3 минуты справляться, применяя дежурство пары в воздухе

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.

Оперативное уничтожение группы украинских катеров в Черном море является типичным примером такой реакции. Морская авиация Черноморского флота быстро засекла четыре катера с десантными группами, после чего среагировала «по сирийскому сценарию» и нанесла по ним уничтожающие удары. Сладков подчеркнул, что такой опыт стоило бы всесторонне использовать.