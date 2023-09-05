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Известия.ru

Зарубежные СМИ связали отставку главы минобороны Украины с борьбой с коррупцией

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Reuters: отставка Резникова произошла на фоне борьбы с коррупцией на Украине

Отставка главы минобороны Украины Алексея Резникова произошла на фоне борьбы с коррупцией в стране, написало Reuters 4 сентября.

«Резников, занимавший пост министра обороны с ноября 2021 года, помог получить миллиарды долларов западной военной помощи, но его преследовали обвинения во взяточничестве в адрес его министерства, которые он назвал клеветой», — уточнило агентство.

Politico также отметило, что слухи о его уходе с поста появились несколько недель назад, а репутация Резникова пострадала из-за военных скандалов в ведомстве еще в начале этого года. И хотя глава минобороны в них не был замешан, «эти разоблачения стали черным пятном не только для его министерства, но и для него лично», написало издание. В публикации подчеркивается, что его отставка знаменует собой самую значительную смену кадров в ближайшем окружении украинского лидера с февраля 2022 года.

CNN на фоне этих событий напомнило, что обещание президента Украины Владимира Зеленского избавить правительство от коррупции стало одной из причин его прихода к власти в 2019-м.

При этом в Financial Times считают, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров сможет «навести порядок» в ведомстве и сохранить стабильные поставки западного вооружения.

Ранее в этот день американский политолог Джон Вароли в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после своего назначения новый глава ведомства не сможет принимать самостоятельных решений. По его словам, действительно важные решения будут принимать те, кто находится в Вашингтоне или Лондоне.


Накануне Зеленский заявил о намерении освободить Резникова от должности министра обороны страны и предложил на этот пост Умерова. Он подчеркнул, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и с обществом.

Еще 31 августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил об увольнении Резникова в начале сентября.

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