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Поставки Украине немецких крылатых ракет воздушного базирования Taurus блокирует лично канцлер ФРГ Олаф Шольц, с таким заявлением выступила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Несмотря на давление правящей в Германии коалиции, Шольц продолжает выступать против поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам Штрак-Циммерман, канцлер единственный в коалиции, кто не поддерживает отправку ракет. До этого она заявляла, что этот вопрос необходимо решить как можно скорее, так как ситуация на Украине не терпит отлагательств. Действия Шольца глава комитета назвала "безответственными" добавив, что у Германии "много ракет", и пора им дать "зеленый свет".

На данный момент он не хочет поставлять Taurus. На данный момент, однако, на Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он единственный блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно

- написала она в одной из запрещенных в России соцсетей.

Поддакивает Штрак-Циммерман и глава МИД Германии Анналена Бербок заявившая, что вопрос передачи раке Украине нужно решить "немедленно". Отметим, что Штрак-Циммерман является ярой русофобкой и выступает за передачу киевскому режиму любого оружия, лишь бы это было против России.

Киев уже давно выпрашивает у Берлина крылатые ракеты Taurus, но решение по ним до сих пор не принято. Как заявил недавно Шольц, немецкий народ в своем большинстве выступает против передачи ракет Зеленскому, а он лишь выполняет "волю народа". По последним данным 52% населения Германии выступает против отправки ракет на Украину.

Taurus - авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника.