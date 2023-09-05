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Известия.ru

Рамафоса опроверг сообщения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R

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Источник изображения: Фото: соцсети

Рамафоса: комиссия не нашла доказательств поставок оружия из ЮАР в Россию

Комиссия независимых судей доказала, что заходившее в декабре на базу ВМФ ЮАР российское судно Lady R не брало на борт вооружений для дальнейшей доставки в Россию. Об этом 3 сентября заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации.

«Против нашей страны были выдвинуты обвинения в поставках оружия России в условиях украинского кризиса, все они оказались ложными. Безосновательность обвинений установила комиссия, которая посетила базу ВМФ, получила свидетельства под присягой от более чем 50 человек и изучила более 100 документов. Установлено, что судно Lady R доставило в ЮАР оборудование в интересах вооруженных сил страны, которое было заказано в 2018 году», — отметил он.

При этом Рамафоса указал, что полный доклад комиссии не должен быть рассекречен с целью не ставить под угрозу вооруженные силы страны. Краткая версия будет опубликована 4 сентября, уточнил он.

Ранее, 12 мая, посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что в декабре прошлого года на борт российского судна Lady R на базе ЮАР в Саймонстауне якобы погрузили оружие и боеприпасы. Администрация президента ЮАР указала на то, что подобные заявления подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и США.

На следующий день в министерстве иностранных дел ЮАР выразили недовольство поведением Бригети. Он, в свою очередь, признал, что перешел черту, и был вынужден извиниться.

Позже, 31 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал послу «знать свое место» и не лезть в чужие дела. Он подчеркнул, что если говорить о теме поставок вооружений, то российская сторона никогда не нарушала международные нормы, в то время как страны Запада их нарушают.


Еще в январе The Wall Street Journal (WSJ) написала, что реакция США на вхождение торгового судна Lady R в южноафриканский порт заставила высказаться министра обороны и военных ветеранов ЮАР Танди Модисе. Она заявила о неоправданном давлении на африканские страны со стороны Вашингтона за любые контакты, напоминающие сотрудничество с РФ.

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Страны
Россия
США
ЮАР
Персоны
Лавров Сергей
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