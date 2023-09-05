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Известия.ru

В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Глава минфина ФРГ призвал не допустить вовлечения Германии в конфликт на Украине

До того как передать Киеву ракеты дальнего действа Taurus, правительству ФРГ следует просчитать последствия такого решения для обороноспособности страны и исключить втягивание Германии в конфликт с РФ, заявил в воскресенье, 3 сентября, глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью tagesschau.

Министр сообщил, что ему импонирует идея передачи Украине ракет Taurus. Однако немецкие власти в данном вопросе должны учитывать договоренности с союзниками и просчитывать влияние такого решения на безопасность страны.

«Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником <конфликта>», — сказал Линднер.

26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все решения Германии по будущим поставкам оружия Киеву будут тщательно взвешиваться, а необдуманных шагов в этом вопросе не будет.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что настроен оптимистично в вопросе поставок Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву. По его мнению, поставка этих ракет Украине не затянется на долгое время.

3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus. О нежелании правительства ФРГ передать ракеты Taurus Украине 11 августа также написала газета Bild со ссылкой на свои источники.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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