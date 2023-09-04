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ТАСС

В Румынии заявили, что удары России по украинскому порту Рени не создали военной угрозы

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Порт Рени
Порт Рени.
Источник изображения: Yuriy Kvach/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Согласно Минобороны России, ВКС РФ нанесли групповой удар БПЛА по хранилищам топлива, которое используется для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени

БУХАРЕСТ, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны Румынии сообщило, что удар Воздушно-космических сил (ВКС) России минувшей ночью по инфраструктуре украинского порта Рени, расположенного вблизи украинско-румынской границы, "ни на один момент" не создал прямой военной угрозы для страны.

"Полномочные структуры министерства национальной обороны отслеживали в реальном времени ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников прошедшей ночью по инфраструктуре порта Рени, - говорится в сообщении пресс-службы румынского военного ведомства. - Ни на один момент наступательные средства, использовавшиеся РФ, не создали непосредственной военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

Согласно Минобороны России, ВКС РФ ночью нанесли групповой удар БПЛА по хранилищам топлива, которое используется для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара была достигнута, отметило российское военное ведомство. 

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Страны
Россия
Румыния
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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