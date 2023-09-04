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ТАСС

Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров о мире

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Александр Стубб
Александр Стубб.
Источник изображения: Chung Sung-Jun/ Getty Images

По словам Александра Стубба, это должны сделать "такие державы, как Китай и крупные державы глобального Востока и Юга"

МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина могут начать вести мирные переговоры только если на них окажут давление. Такое мнение высказал экс-премьер Финляндии Александр Стубб газете 20minutos.

"[Для начала мирных переговоров] нужно, чтобы такие державы, как Китай и крупные державы глобального Востока и Юга оказали давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров. Если это произойдет, то, несомненно, Соединенным Штатам и Брюсселю придется сделать то же самое с Зеленским, чтобы убедить его, что настало время для переговоров. С обеих сторон должно быть давление", - приводит газета слова Стубба.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Финляндия
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