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Интерфакс-АВН

Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Ереван. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Российские миротворческие силы не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением (глав Армении, России и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года - ИФ). И это повод для серьёзного беспокойства", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в субботу в эфире Общественного телевидения Армении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Проекты
2020-й год
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