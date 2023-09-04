Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха

Ереван. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Российские миротворческие силы не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением (глав Армении, России и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года - ИФ). И это повод для серьёзного беспокойства", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в субботу в эфире Общественного телевидения Армении.