Планируемая продажа Болгарии американских бронетранспортёров Stryker

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 1 сентября 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой возможной продаже Болгарии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 183 колёсных бронетранспортёров Stryker (8х8) в различных вариантах. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 1,5 млрд долл., включая штатное вооружение и оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Бронетранспортёр XM1296 Infantry Carrier Vehicles - Dragoon (ICVD) типа Stryker из состава 2-го кавалерийского полка армии США в ходе учений Dragoon Ready 23 на полигоне Хоэнфельс (Германия). 27.01.2023 (с) Donovon Lynch / министерство обороны США

Согласно уведомлению, в поставку должны войти 90 линейных бронетранспортёров в исполнении с боевыми модулями с 30-мм пушками XM1296 Infantry Carrier Vehicles - Dragoon (ICVD); 17 линейных бронетранспортеров M1126 Infantry Carrier Vehicles (ICV); девять инжерных бронетранспортёров M1132 Engineer Squad Vehicles (ESV); 33 бронированные командно-штабные машины M1130 Command Vehicles (CV); 24 медицинские машины M1133 Medical Evacuation Vehicles (MEV); десять машин радиационной, химической и биологической разведки M1135 Nuclear, Biological, Chemical Reconnaissance Vehicles (NBCRV); а также 17 тяжелых военных автомобилей HEMTT (8х8), включая пять в исполнении Light Equipment Transports (LET); пять трейлеров Modular Catastrophic Recovery Systems (MCRS); две машины M1120A4 HEMTT с погрузочной системой Load Handling Systems; и пять эвакуационных машин M984A4 Wrecker HEMTT.

Все машины, как можно понять, будут нового производства, генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация General Dynamics.

Исходя из уведомления, Болгария должна получить 90 линейных БТР XM1296 Infantry Carrier Vehicles - Dragoon (ICVD), оснащенных дистанционно управляемыми башнеподобными боевыми модулями RT20 (ранее обозначался как MCT-30) норвежской группы Kongsberg с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman XM813 Bushmaster и спаренным 7,62-мм пулеметом. Ранее 83 такие серийные машины в 2017-2019 годах получил дислоцированный в Германии 2-й кавалерийский полк армии США (2nd Cavalry Regiment, 2nd Dragoons; по штату бригада на боевых машинах Stryker). Однако дальнейшие поставки этого варианта Stryker армии США не осуществлялись и в 2021 году для дальнейшей модернизации БТР Stryker американская армия выбрала по программе MCWS (Medium Caliber Weapon System) необитаемый башнеподобный боевой модуль Samson израильской компании Rafael с той же 30-мм автоматической пушкой ХM813. Болгария таким образом станет первым зарубежным получателем машин в исполнении XM1296 Infantry Carrier Vehicles - Dragoon.

Боевой модуль RT20 (МСТ-30) не имеет подбашенного отделения и оснащается круглосуточной дублированной системой управления огнем. Пушка ХМ813 имеет двойное питание и боекомплект в модуле в 150 снарядов, и может использовать выстрелы с дистанционным подрывом. Машина Stryker с данным боевым модулем сохраняет штатную вместимость в девять человек десанта. ХМ1296 также имеет корпус машин варианта Double V-Hull с усиленной противоминной защитой.

Как следует из уведомления, остальные планируемые к поставке Болгарии варианты Stryker должны оснащаться дистанционно управляемыми боевыми модулями группы Kongsberg других типов - RS6 (LW30) с 30-мм автоматической пушкой пониженной баллистики Northrop Grumman М230LF и 7,62-мм пулеметом, и M153A4 Protector CROWS с 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Интересно, что в поставку также должы войти РЛС обнаружения воздушных целей Teledyne FLIR Ranger R20SS и электронно-оптические системы того же производителя TACFLIR 280 HDEP. По всей видимости, они должны использоваться в комбинации с боевыми модулями RS6 (LW30) для создания на базе линейных БТР Stryker М1126 зенитных самоходных установок для борьбы с БЛА.

Напомним, что министерство обороны Болгарии ранее с 2016 года вело длительный тендер по закупкке колесных БТР нового поколения 8х8, по которому для болгарской армии планировалось приобрести 150 машин, в том числе 90 в линейном варианте (для оснащения трех мотопехотных батальонов). В октябре 2020 года в финальный список по тендеру были отобраны машины, представленные General Dynamics Land Systems (GDELS) (новый вариант бронетранспортера Piranha V, оснащенный израильским необитаемым боевым модулем Elbit Systems UT30MK2 с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster Mk 44 и ПТРК) и финской группой Patria (бронеранспортер AMV в удлиненном варианте AMV-L с оснащением израильским боевым модулем Rafael Samson Mk II с тем же вооружением). Однако в марте 2021 года министерство обороны Болгарии аннулировало данный тендер ввиду того, что предложения обоихпретендентов на 30-50% превосходили по стоимости утвержденный ранее парламентом Болгарии лимит расходов в 1,46 млрд евро по данной программе.

В результате программа закупки новых БТР Болгарией оказалась зависшей на более чем на два года, и теперьт, видимо, должна найти разрешение в виде внеконкурсной закупки американских машин Stryker. Можно предположить, что главной причиной решения в пользу Stryker может быть готовность со стороны США покрыть часть заявленной стоимости в 1,5 млрд долл в форме выделения Болгарии военной помощи, подобно тому, как это уже сделано в отношении ряда других закупок американского вооружения восточноевропейскими странами.