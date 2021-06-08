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Армия США выбрала израильский боевой модуль Rafael Samson для вооружения бронетранспортеров Stryker

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Армия США по итогам тендера по программе MCWS (Medium Caliber Weapon System) выбрала для оснащения своих колесных бронетранспортеров Stryker (8x8) необитаемый башнеподобный боевой модуль Samson израильской компании Rafael с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman ХM813, представленный консорциумом во главе с корпорацией Oshkosh.

Опытный образец бронетранспортера Stryker DVH ICVVA1, оснащенного выбранным армией США по программе MCWS (Medium Caliber Weapon System) представленным корпорацией Oshkosh израильским необитаемым боевым модулем Rafael Samson с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman ХM813 (с) Oshkosh Defense

Изначально бронетранспортеры Stryker армии США оснащались дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg M151 Protector с 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим противопехотным гранатометом Mk 19. Систематические опасения военных по поводу "недовооруженности" Stryker и необходимости противостоять многочисленным основным русским бронированным машинам, оснащенным 30-мм пушками (БМП-2, БМП-3, БТР-82), привели к выдаче в апреле 2015 года контракта армии США на создание в интересах дислоцированного в Европе 2-го кавалерийского полка (бригады Stryker) модернизированного варианта Stryker с усиленным вооружением в виде 30-мм пушки. Модернизированная машина с 30-мм пушкой, обозначаемая М1296 Stryker ICV Dragoon, была оснащена башенноподобным необитаемым дистанционно управляемым бронированным боевым модулем Kongsberg MCT-30 с 30-мм автоматической пушкой XM813 Bushmaster и спаренным 7,62-мм пулеметом.

По контракту от мая 2016 года стоимостью 329 млн долл корпорация General Dynamics в 2017-2019 годах поставила 83 серийные машины М1296 Stryker ICV Dragoon с боевыми модулями Kongsberg MCT-30 с 30-мм пушками во 2-й кавалерийский полк армии США (штатно 81 пушечная машина). Машины М1296 также имеют корпус машин варианта Double V-Hull с усиленной противоминной защитой.

Однако вариант модернизации М1296 Stryker ICV Dragoon с боевым модулем Kongsberg MCT-30 не стал крупносерийным, ограничившись машинами 2-го кавалерийского полка. Для создания полноценного серийного варианта Stryker с 30-мм пушкой ХМ813 армия США в 2018 году начала тендер по программе MCWS (Medium Caliber Weapon System) по выбору нового боевого модуля, по.

В мае 2019 года для участия в тендере по MCWS были отобраны пять групп компаний во главе с General Dynamics Land Systems (представлявшей тот же боевой модуль Kongsberg MCT-30), Kollsman Inc., Leonardo DRS, Raytheon и Pratt & Miller Engineering and Fabrication Inc., все они получили контракты на представление опытных образцов. Позднее, после протеста, к тендеру была допущена компания EOS Defense Systems USA.

Компания Pratt & Miller Engineering and Fabrication Inc. выступала в тендере в партнерстве с израильской компанией Rafae Advanced Defense Systems, представляя вариант разработанного последней известного боевого модуля Samson. В декабре 2020 года Pratt & Miller была приобретена корпорацией Oshkosh, и в результате последняя стала головной в консорциуме с Rafael. В финальном этапе тендера, помимо альянса Pratt & Miller/Oshkosh и Rafael, принимали участие также еще два консорциума - General Dynamics Land Systems с Kongsberg, и Leonardo DRS с Moog. Испытания опытных образцов Stryker с конкурирующими боевыми модулями этих трех консорциумсов проводились на Абердинском полигоне с августа 2020 года.

В конечном счете армия США выбрала предложение Oshkosh и Rafael, и 3 июня 2021 года выдала Oshkosh Defense (военное подразделение Oshkosh) контракт на сумму 130 млн долл на оснащение боевыми модулями первой 91 машины Stryker DVH ICVVA1, с поставкой с конца 2022 по конец 2023 годы. Эти бронетранспортеры должны поступить на оснащение 1-й бригады Stryker 2-й пехотной дивизии армии США на базе Форт Льюис-Макхорд в штате Вашингтон.

Общая рамочная стоимость контракта Oshkosh Defense с опционами составляет 942,9 млн долл сроком на шесть лет и должна покрывать оснащение боевыми модулями шести бригадных комплектов БТР Stryker DVH ICVVA1 (штатно по 83 машины с такими боевыми модулями в бригаде). Фактически к настоящему времени армия США имеет твердые планы оснащения пушечными машинами с MCWS только трех бригад Stryker.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Stryker
БМП-2
БМП-3
БТР-82
Компании
General Dynamics
Kongsberg
Leonardo
Northrop Grumman
Oshkosh
Rafael
Raytheon
Проекты
2020-й год
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