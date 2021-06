Армия США выбрала израильский боевой модуль Rafael Samson для вооружения бронетранспортеров Stryker

Армия США по итогам тендера по программе MCWS (Medium Caliber Weapon System) выбрала для оснащения своих колесных бронетранспортеров Stryker (8x8) необитаемый башнеподобный боевой модуль Samson израильской компании Rafael с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman ХM813, представленный консорциумом во главе с корпорацией Oshkosh.

Опытный образец бронетранспортера Stryker DVH ICVVA1, оснащенного выбранным армией США по программе MCWS (Medium Caliber Weapon System) представленным корпорацией Oshkosh израильским необитаемым боевым модулем Rafael Samson с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman ХM813 (с) Oshkosh Defense

Изначально бронетранспортеры Stryker армии США оснащались дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg M151 Protector с 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим противопехотным гранатометом Mk 19. Систематические опасения военных по поводу "недовооруженности" Stryker и необходимости противостоять многочисленным основным русским бронированным машинам, оснащенным 30-мм пушками (БМП-2, БМП-3, БТР-82), привели к выдаче в апреле 2015 года контракта армии США на создание в интересах дислоцированного в Европе 2-го кавалерийского полка (бригады Stryker) модернизированного варианта Stryker с усиленным вооружением в виде 30-мм пушки. Модернизированная машина с 30-мм пушкой, обозначаемая М1296 Stryker ICV Dragoon, была оснащена башенноподобным необитаемым дистанционно управляемым бронированным боевым модулем Kongsberg MCT-30 с 30-мм автоматической пушкой XM813 Bushmaster и спаренным 7,62-мм пулеметом.

По контракту от мая 2016 года стоимостью 329 млн долл корпорация General Dynamics в 2017-2019 годах поставила 83 серийные машины М1296 Stryker ICV Dragoon с боевыми модулями Kongsberg MCT-30 с 30-мм пушками во 2-й кавалерийский полк армии США (штатно 81 пушечная машина). Машины М1296 также имеют корпус машин варианта Double V-Hull с усиленной противоминной защитой.

Однако вариант модернизации М1296 Stryker ICV Dragoon с боевым модулем Kongsberg MCT-30 не стал крупносерийным, ограничившись машинами 2-го кавалерийского полка. Для создания полноценного серийного варианта Stryker с 30-мм пушкой ХМ813 армия США в 2018 году начала тендер по программе MCWS (Medium Caliber Weapon System) по выбору нового боевого модуля, по.

В мае 2019 года для участия в тендере по MCWS были отобраны пять групп компаний во главе с General Dynamics Land Systems (представлявшей тот же боевой модуль Kongsberg MCT-30), Kollsman Inc., Leonardo DRS, Raytheon и Pratt & Miller Engineering and Fabrication Inc., все они получили контракты на представление опытных образцов. Позднее, после протеста, к тендеру была допущена компания EOS Defense Systems USA.

Компания Pratt & Miller Engineering and Fabrication Inc. выступала в тендере в партнерстве с израильской компанией Rafae Advanced Defense Systems, представляя вариант разработанного последней известного боевого модуля Samson. В декабре 2020 года Pratt & Miller была приобретена корпорацией Oshkosh, и в результате последняя стала головной в консорциуме с Rafael. В финальном этапе тендера, помимо альянса Pratt & Miller/Oshkosh и Rafael, принимали участие также еще два консорциума - General Dynamics Land Systems с Kongsberg, и Leonardo DRS с Moog. Испытания опытных образцов Stryker с конкурирующими боевыми модулями этих трех консорциумсов проводились на Абердинском полигоне с августа 2020 года.

В конечном счете армия США выбрала предложение Oshkosh и Rafael, и 3 июня 2021 года выдала Oshkosh Defense (военное подразделение Oshkosh) контракт на сумму 130 млн долл на оснащение боевыми модулями первой 91 машины Stryker DVH ICVVA1, с поставкой с конца 2022 по конец 2023 годы. Эти бронетранспортеры должны поступить на оснащение 1-й бригады Stryker 2-й пехотной дивизии армии США на базе Форт Льюис-Макхорд в штате Вашингтон.

Общая рамочная стоимость контракта Oshkosh Defense с опционами составляет 942,9 млн долл сроком на шесть лет и должна покрывать оснащение боевыми модулями шести бригадных комплектов БТР Stryker DVH ICVVA1 (штатно по 83 машины с такими боевыми модулями в бригаде). Фактически к настоящему времени армия США имеет твердые планы оснащения пушечными машинами с MCWS только трех бригад Stryker.