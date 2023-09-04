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ТАСС

FT: Украина пытается привлечь на свою сторону страны глобального Юга с помощью Франции

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Henry Nicholls/ Pool Photo via AP

Издание отмечает, что фоном для дипломатических усилий Киева стали "болезненно медленные успехи" украинского наступления и возникшая в результате напряженность в отношениях с западными союзниками

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Украина пытается заручиться поддержкой Франции, чтобы привлечь на свою сторону страны глобального Юга и отговорить их от оказания поддержки России. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), подводя итоги состоявшегося ранее на этой неделе визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Париж.

Издание отмечает, что фоном для дипломатических усилий Киева стали "болезненно медленные успехи" летнего украинского наступления и возникшая в результате "напряженность в отношениях между Киевом и его западными союзниками во главе с США". FT констатирует, что пока Украине и ее партнерам не удается расширить антироссийскую коалицию за счет развивающихся стран. Однако Киев надеется, что дело сдвинулось с мертвой точки после состоявшихся в начале августа в саудовском городе Джидда консультаций по урегулированию конфликта с участие более чем 30 стран, включая Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.

"Наша задача - поддерживать хорошие отношения с максимальным количеством стран. Мы делаем все возможное, чтобы они не поддерживали Россию", - заявил газете секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Выступая во вторник на совместной пресс-конференции с Кулебой, глава МИД Франции Катрин Колонна подчеркнула, что Париж "может сыграть важную роль" в налаживании отношений Украины со странами Африки, несмотря на то что французское влияние на континенте ослабевает. 

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Бразилия
Индия
Китай
Россия
Украина
Франция
ЮАР
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