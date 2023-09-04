Экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе призвал к удешевлению систем вооружения армии США

Источник изображения: topwar.ru

Военный конфликт на Украине показал, что США вместе с союзниками по НАТО не способны эффективно поддерживать длительные масштабные боевые действия с регулярной армией противника по причине нехватки определенных систем вооружений и даже боеприпасов. Решить эту проблему быстро, даже с учетом беспрецедентного по объему финансирования оборонных расходов военного бюджета, принятого в Штатах и ряде европейских стран, не получится.

При этом Пентагон продолжает делать упор на финансирование новых дорогостоящих видов вооружений, оборудования и военной техники, разработка и производство которых не только влетают в копеечку, но и занимают порою несколько лет от создания концепта до запуска в серию. В то время как Китай, который в США считают главным стратегическим противником в возможном будущем военном противостоянии, уже обошел американскую армию по количеству боевых судов и ряду других, в том числе различных относительно недорогих беспилотников, систем вооружений.

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg призвал Пентагон изменить концепцию формирования заказов вооружений для армии США в пользу более дешевых систем. Адмирал отметил, что Минобороны уже делает первые шаги в этом направлении, запустив программу «Репликатор» по созданию в течение следующих двух лет тысяч автономных беспилотников, тем самым достигнув паритета в этих типах вооружений с Китаем.

Программа под названием Replicator активизирует прогресс в слишком медленном переходе от военных инноваций США к использованию небольших, умных, дешевых и многочисленных платформ

— приводит Bloomberg слова заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

Ставридис обратил внимание, что украинский конфликт наглядно показал важность наличия у воюющей стороны большого количества дронов различного типа, которые можно быстро произвести, модернизировать и эффективно применять для решения различных боевых задач. Он призвал Пентагон переходить от создания дорогостоящих, огромных и при этом уязвимых платформ, таких как авианосцы, большие самолеты и спутники, к «более легким, дешевым и маневренным системам».

Адмирал высказал мнение, что внедрение новой программы не пройдет гладко из-за сильного влияния в Пентагоне приверженников традиционной концепции расходования оборонного бюджета. Однако другим способом, кроме как начать тратить больше ресурсов на ту же программу Replicator, добиться военного паритета с Китаем не получится.

Ставридис призвал объединить действия спецназа, кибероружия, беспилотников и классических систем огня. В будущих военных противостояниях одна часть дронов будет заниматься разведкой и наблюдением, другие, более крупные беспилотники, будут начиняться взрывчаткой и наносить удары по противнику. Часть дронов следует задействовать в осуществлении кибератак, «ослеплении» противника и «маскировке» собственных сил, рассуждает адмирал.

Не следует забывать и об искусственном интеллекте, продолжает Ставридис. Его необходимо задействовать в максимальном количестве систем вооружений для осуществления управления тысячами дронов, часть из которых, предлагает адмирал, следует разместить на околоземной орбите взамен дорогостоящих огромных спутников.

Звучит как научная фантастика, не так ли? Однако это будущее ближе, чем многие думают. Replicator — это вообще не научная фантастика

— заключает Ставридис.