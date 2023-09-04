Экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе призвал к удешевлению систем вооружения армии США

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Военный конфликт на Украине показал, что США вместе с союзниками по НАТО не способны эффективно поддерживать длительные масштабные боевые действия с регулярной армией противника по причине нехватки определенных систем вооружений и даже боеприпасов. Решить эту проблему быстро, даже с учетом беспрецедентного по объему финансирования оборонных расходов военного бюджета, принятого в Штатах и ряде европейских стран, не получится.
При этом Пентагон продолжает делать упор на финансирование новых дорогостоящих видов вооружений, оборудования и военной техники, разработка и производство которых не только влетают в копеечку, но и занимают порою несколько лет от создания концепта до запуска в серию. В то время как Китай, который в США считают главным стратегическим противником в возможном будущем военном противостоянии, уже обошел американскую армию по количеству боевых судов и ряду других, в том числе различных относительно недорогих беспилотников, систем вооружений.
Экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg призвал Пентагон изменить концепцию формирования заказов вооружений для армии США в пользу более дешевых систем. Адмирал отметил, что Минобороны уже делает первые шаги в этом направлении, запустив программу «Репликатор» по созданию в течение следующих двух лет тысяч автономных беспилотников, тем самым достигнув паритета в этих типах вооружений с Китаем.
— приводит Bloomberg слова заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.
Ставридис обратил внимание, что украинский конфликт наглядно показал важность наличия у воюющей стороны большого количества дронов различного типа, которые можно быстро произвести, модернизировать и эффективно применять для решения различных боевых задач. Он призвал Пентагон переходить от создания дорогостоящих, огромных и при этом уязвимых платформ, таких как авианосцы, большие самолеты и спутники, к «более легким, дешевым и маневренным системам».
Адмирал высказал мнение, что внедрение новой программы не пройдет гладко из-за сильного влияния в Пентагоне приверженников традиционной концепции расходования оборонного бюджета. Однако другим способом, кроме как начать тратить больше ресурсов на ту же программу Replicator, добиться военного паритета с Китаем не получится.
Ставридис призвал объединить действия спецназа, кибероружия, беспилотников и классических систем огня. В будущих военных противостояниях одна часть дронов будет заниматься разведкой и наблюдением, другие, более крупные беспилотники, будут начиняться взрывчаткой и наносить удары по противнику. Часть дронов следует задействовать в осуществлении кибератак, «ослеплении» противника и «маскировке» собственных сил, рассуждает адмирал.
Не следует забывать и об искусственном интеллекте, продолжает Ставридис. Его необходимо задействовать в максимальном количестве систем вооружений для осуществления управления тысячами дронов, часть из которых, предлагает адмирал, следует разместить на околоземной орбите взамен дорогостоящих огромных спутников.
— заключает Ставридис.