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Удар «Искандеров» по зданию с совещавшимися командирами ВСУ показали на видео. Как применяются тактические ракеты в СВО?

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Российские ракетчики нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в находящемся под контролем Киева городе Красноармейске Донецкой области. Кадры обстрела показал военный корреспондент Андрей Руденко.

На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в здании поочередно происходит два мощных взрыва. После этого конструкции строения обрушиваются.



Военкор утверждает, что удар был нанесен ракетами «Искандер». В тот момент в штабе проходило совещание руководящего состава ВСУ. О судьбе украинских командиров информации нет.

Применение тактических ракет в зоне СВО

Современные оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Также для них целями выбираются важнейшие стратегические объекты на дальностях до 500 километров.

Так, 30 августа стало известно, что российские военные уничтожили вагоны с боеприпасами ВСУ с помощью «Искандера». Представитель группировки «Восток» Олег Чехов уточнил, что цель удара располагалась северо-восточнее населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области. Груз был ликвидирован прямо на станции разгрузки.

В июле глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ. Удар по объекту также был нанесен ракетой «Искандер».

В мае военкоры узнали, что российские военные применили ОТРК по целям под Харьковом. В тот момент там была замечена концентрация украинских войск, готовых начать наступление на российские позиции.

Кроме того, американский портал Military Watch Magazine напомнил, что «Искандеры» использовались для нейтрализации позиций контрактников Грузинского легиона в Донбассе на востоке Украины.

ВСУ также имеют на вооружении ОТРК, в основном это комплексы «Точка» разработки времен СССР и постсоветские ракеты «Гром» украинского конструкторского бюро «Южное». О последнем применении «Точки» украинскими военными 15 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда ракета ударила по окраине хутора Брянские Липяги в восьми километрах от российско-украинской границы.

Значимость ОТКР на поле боя

В госкорпорации «Ростех» рассказали, что «Искандер» работает со снайперской точностью. Ракета несет боевую часть, которая позволяет уничтожить укрепление или военный корабль. При этом точные тактико-технические характеристики комплекса не раскрываются.

Россия, несмотря на интерес со стороны третьих стран, отказалась изготавливать экспортные варианты «Искандеров».

Это серьезное наступательное оружие

Сергей Чемезов

гендиректор госкорпорации «Ростех»

Исключением стали Вооруженные силы Белоруссии. Им был передан комплекс «Искандер-М», который может использовать как обычные, так и ядерные ракеты.

Ранее британский подполковник Стюарт Кроуфорд предупредил, что шансы Великобритании отразить российские крылатые ракеты невелики. «Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае», — заявил он. По словам офицера, британская сторона не сможет отразить атаки, поскольку она не защищена необходимыми системами противовоздушной обороны. Небо Британии будет уязвимо, если Москва отдаст приказ о нанесении удара такой ракетой, как «Искандер».

В июле сообщалось, что в России нарастили выпуск комплектующих, в частности систем управления, для «Искандеров». Холдинг «Высокоточные комплексы» пояснил, что Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики в несколько раз увеличил производство изделий по оперативно-тактическим и тактическим ракетным комплексам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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