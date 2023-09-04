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Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ

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БПЛА Corvo Precision Payload Delivery System (Corvo PPDS)
БПЛА Corvo Precision Payload Delivery System (Corvo PPDS).
Источник изображения: topcor.ru

Преимущество сделанных из картона беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) заключается в том, что их практически невозможно заметить на радарах, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он рассказал «Ленте.ру» о плюсах и минусах картонных дронов как типа вооружения.

«Дрон-камикадзе необязательно делать из железа, его можно сделать из любого твердого материала, в том числе из прессованного картона. Он хорош тем, что он очень дешевый, при этом выполняет те же функции. И самое главное: он не является ни звукоотражающим средством, ни средством радиолокационного отражения. Эффект Доплера на него действуют, то есть он практически незаметен», — рассказал специалист.

Из минусов — такие дроны подвержены температурным колебаниям и боятся влаги. Преимущество в том, что очень сложно засечь их при помощи каких-то звукометрических и радарных комплексов

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

Он также добавил, что картонные дроны обычно небольшого размера, в связи с чем, по словам Матвийчука, ВСУ используют их как «летающий снаряд».

Ранее в США рассказали о дронах Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), которые Киев использовал для атаки Курской области. Они, как отмечалось, способны нести до трех килограммов полезной нагрузки.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
04.09.2023 12:12
Да это по факту "Малый модельяж"! Скачал из интернета контуры планера, распечатал, наклеил на подходящий картон от коробки, вырезал, склеил на кухне... готов планер - быстро и с гарантированным результатом при наличии минимально прямых рук. Схему управления ещё на Ардуино с доступными компонентами... либо присланную "Посылторгом"... остаётся только БЧ где-то взять.

ИМХО, для классической армии это малополезно, а вот для  "повстанцев-диверсантов" самоё то. Чует моё сердце, что Мир ещё нахлебается с этими технологиями, причём в мирное время.
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