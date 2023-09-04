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ТАСС

NBC: Пентагон размышляет над сокращением контингента в Восточной Европе на 4 тыс. человек

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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По данным телеканала, часть представителей американского оборонного ведомства полагает, что необходимости в том, чтобы сохранять увеличенный контингент военных США в Европе, уже нет

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США рассматривает возможность возвращения на родину порядка 4 тыс. своих военных, находящихся в Восточной Европе, сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, ведется обсуждение ротации 4 тыс. военнослужащих США, которые в свете конфликта вокруг Украины были переброшены в 2022 году в страны Восточной Европы. Срок их пребывания там, как ожидается, закончится в 2024 году. В этой связи в Пентагоне ведут дискуссию о том, нужна ли ротация этих частей или их стоит отозвать без последующей замены.

Как отмечает телеканал, сейчас Пентагон рассматривает три варианта дальнейших действий - полную ротацию упомянутых частей, частичную ротацию или их возвращение на родину без замены. Часть представителей американского оборонного ведомства, указывает NBC, полагает, что необходимости в том, чтобы сохранять увеличенный контингент военных США в Европе, уже нет.

В августе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что в Европе находятся более 100 тыс. военнослужащих США, что, как он отметил, "является самым большим показателем за многие годы со времен холодной войны". 

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Страны
США
Украина
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