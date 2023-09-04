Киев выдвинул в качестве очередного условия для проведения выборов поставки ЗРК Patriot

По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, проведение выборов потребует серьезных затрат

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов в предусмотренные сроки стране требуются новые поставки систем ПВО, в частности, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Парламентские выборы должны были пройти в октябре этого года, а президентские - весной следующего. Украинские власти сначала заявляли, что до окончания боевых действий это невозможно, но в последнее время стали выдвигать условия. В украинских СМИ на этом фоне широко обсуждается тезис, что выборы проводить в любом случае не будут, но, спекулируя на этой теме, власти страны постараются получить от Запада как можно больше помощи.

"У нас март 2024 года - это месяц, когда мы должны проводить обязательные очередные выборы президента, и, безусловно, мы готовы к ним в рамках демократической процедуры. <...> Но возникают вопросы безопасности, реализации избирательных прав граждан Украины, возникают вопросы права на агитацию, которые также нужно будет обеспечить. <...> Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа", - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

При этом он добавил, что проведение выборов потребует серьезных затрат. "Это стоит большой суммы денег, которую мы не можем просто так взять сегодня и направить на выборный процесс, учитывая, что у нас есть определенный дефицит бюджета и приоритетные задачи финансирования армии. <...> Но мы декларируем, что мы придерживаемся демократических процедур и что, если нужно, мы готовы, но для этого определенные шаги надо сделать и нашим партнерам", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал США профинансировать избирательный процесс в объеме $5 млрд, хотя ЦИК страны постановил, что для проведения в 2024 году выборов президента, парламента и местных властей всех уровней в сумме нужно около $266 млн. Кроме того, в Киеве заявляли, что проведение выборов в условиях массового оттока населения из страны будет нарушением прав беженцев. В украинских СМИ назвали это завуалированным призывом к странам ЕС принудить выехавших вернуться, так как украинская армия в последнее время сталкивается с серьезной нехваткой живой силы в зоне боевых действий, а предприятия - с дефицитом рабочих рук.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Ранее Зеленский заявлял, что Киев оказался в очереди за ЗРК Patriot и ракетами к ним.