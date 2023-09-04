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Военное обозрение

Проверены на учениях на Крайнем Севере: Норвегия вооружается беспилотными вездеходами Mission Master XT

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Источник изображения: topwar.ru

Норвежская армия получила первый беспилотный вездеход Mission Master XT.

Это средство экстремальной проходимости, способное работать при больших минусовых температурах

- заявляется на сайте производителя – немецкого концерна Rheinmetall.

Эффективность вездехода была проверена в ходе проведения военных учений Arctic Mobility на финском Крайнем Севере. Как указывается, несмотря на сложную обстановку и погодные условия с температурой -30°C, машина успешно преодолевала ледяные реки и взбиралась на скользкие берега. Спустя несколько месяцев Rheinmetall заключил контракт с вооруженными силами Норвегии, предусматривающий поставку этих машин.

Мы гордимся тем, что разработали системы, способные выдерживать одни из самых суровых условий в мире

- отметили в канадском филиале концерна, где, по всей видимости, ведется производство вездеходов.

Rheinmetall Canada разработала Mission Master XT в 2021 году. Он способен передвигаться через лед и снег, а также по песчаному, каменистому и горному рельефам. Вездеход в состоянии пересекать водные преграды вплавь. Его масса составляет 2217 кг, грузоподъемность 1000 кг. Дизельный двигатель дает возможность пройти 750 км пути; при необходимости можно задействовать встроенные аккумуляторы с потенциалом бесшумной работы 6 часов. Система непрерывной подкачки шин регулирует давление в них в соответствии с рельефом местности.

Управление Mission Master XT осуществляется навигационной системой PATH от Rheinmetall с участием ИИ.

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Страны
Норвегия
Компании
Rheinmetall
Проекты
AI
Военные учения
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